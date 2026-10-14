Maslak-Ayazağa sular altında! Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalan Murat Boz'dan korkutan görüntüler
İstanbul'u esir alan şiddetli sağanak yağış hayatı felç ederken, tanınmış isimler de felaketin ortasında kaldı. Maslak-Ayazağa bölgesindeki Phoenix Stüdyoları'nda program çekimi yaptığı sırada bastıran ani su baskınıyla neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı Murat Boz, stüdyonun sular altında kaldığını duyurdu.
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında yollar göle dönerken binaları ve iş yerlerini su bastı.
Şarkıcı Murat Boz da Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda yaşanan su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını duyurdu.
MURAT BOZ'DAN ACİL YARDIM ÇAĞRISI
Sosyal medya hesabından su seviyesinin yükseldiği anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Boz, yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz."
"SU DAHA DA YÜKSELİYOR"
Arka arkaya paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, su seviyesinin giderek yükseldiğini belirterek, "Su daha da yükseliyor. Acilen tahliye için yardım lütfen" dedi.
Bir başka paylaşımında ise "İçeriye giren suyu durduramıyoruz. Acil tahliye için yardım lütfen" ifadelerini kullandı.
KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Durumun giderek kötüleşmesi üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Boz, stüdyodaki çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayını açmak zorunda kaldım. Burada çalışanlarla, ekiplerle birlikte Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalmış durumdayız. Olduğumuz yerden kıpırdayamıyoruz çünkü yolu 2 metre su basmış durumda. Bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor" dedi.
KADIN ÇALIŞANLARI ASMA KATA ÇIKARDILAR
Stüdyodaki kadın çalışanları güvenli bir noktaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Boz, "Bulunduğumuz stüdyoda bir asma kat var, hanımefendileri oraya çıkardık. Orası da maksimum 30-35 kişi alabiliyor. Biz de ekiplerle birlikte içeriye daha fazla su girmesin diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"YÜZLERCE KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDIK"
Canlı yayında çevredeki araçların da su altında kaldığını gösteren Boz, AFAD, belediye ve itfaiyeye çağrıda bulundu. Boz, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an araçlar yüzüyor. Yüzlerce kişi içeride mahsur kaldık. Kapının arka tarafını tamamen su basmış durumda. Biz iki kat yukarıdayız. Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz."
"İNTERNETİMİZ DE ÇOK KISITLI"
İnternet bağlantısının da kısıtlı olduğunu vurgulayan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. İnternetimiz de çok kısıtlı. Ne kadar daha devam edebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Burada yaklaşık 250 kişi var. Tahliye için yardım talep ediyoruz."
DEMET ÖZDEMİR DE MAHSUR KALDI
Murat Boz'un ardından ünlü oyuncu Demet Özdemir'in de aynı stüdyoda mahsur kaldığı ortaya çıktı. İstanbul'daki şiddetli sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan Özdemir, X hesabından paylaşım yaparak yetkililere seslendi.
Ünlü oyuncu paylaşımında, "Cendere Yolu'nda stüdyoda mahsur kaldık. Phoenix Stüdyoları. Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.