Maslak-Ayazağa sular altında! Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalan Murat Boz'dan korkutan görüntüler

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI Durumun giderek kötüleşmesi üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Boz, stüdyodaki çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayını açmak zorunda kaldım. Burada çalışanlarla, ekiplerle birlikte Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalmış durumdayız. Olduğumuz yerden kıpırdayamıyoruz çünkü yolu 2 metre su basmış durumda. Bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor" dedi.

KADIN ÇALIŞANLARI ASMA KATA ÇIKARDILAR Stüdyodaki kadın çalışanları güvenli bir noktaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Boz, "Bulunduğumuz stüdyoda bir asma kat var, hanımefendileri oraya çıkardık. Orası da maksimum 30-35 kişi alabiliyor. Biz de ekiplerle birlikte içeriye daha fazla su girmesin diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERCE KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDIK" Canlı yayında çevredeki araçların da su altında kaldığını gösteren Boz, AFAD, belediye ve itfaiyeye çağrıda bulundu. Boz, şu ifadeleri kullandı: "Şu an araçlar yüzüyor. Yüzlerce kişi içeride mahsur kaldık. Kapının arka tarafını tamamen su basmış durumda. Biz iki kat yukarıdayız. Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz."

"İNTERNETİMİZ DE ÇOK KISITLI" İnternet bağlantısının da kısıtlı olduğunu vurgulayan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. İnternetimiz de çok kısıtlı. Ne kadar daha devam edebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Burada yaklaşık 250 kişi var. Tahliye için yardım talep ediyoruz."