Cannes'da Türk dizisi rüzgarı! atv'nin yeni sezon projeleri küresel pazarda: Başarının sırrı aşk teması
Televizyon ve içerik sektörünün kalbinin attığı uluslararası MIPCOM fuarı, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından yapımcı ve alıcıları buluşturan organizasyonun ilk gününde atv, yeni dönemde küresel pazara açılacak iddialı yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." için görkemli bir lansman düzenledi.
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