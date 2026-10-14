UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Cannes'da Türk dizisi rüzgarı! atv'nin yeni sezon projeleri küresel pazarda: Başarının sırrı aşk teması

Televizyon ve içerik sektörünün kalbinin attığı uluslararası MIPCOM fuarı, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından yapımcı ve alıcıları buluşturan organizasyonun ilk gününde atv, yeni dönemde küresel pazara açılacak iddialı yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." için görkemli bir lansman düzenledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
atv, MIPCOM’da Yeni Sezon İçeriklerini Tanıttı

Türkiye'nin sevilen yapımlarını dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturan atv, MIPCOM'un ilk gününde düzenlediği özel lansmanda yeni sezon içeriklerini uluslararası alıcılarına tanıttı.

atv’den MIPCOM’a Özel Lansman ile Güçlü Başlangıç

atv'DEN MIPCOM'UN İLK GÜNÜNDE ÖZEL BULUŞMA

Televizyon ve içerik sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından MIPCOM, Cannes'da dünyanın dört bir yanından yayıncı, yapımcı ve içerik alıcılarını bir araya getirirken, atv de yeni sezon yapımlarıyla fuardaki yerini aldı.

MIPCOM'un ilk gününde düzenlenen özel lansman davetinde, atv'nin yeni dönemde uluslararası yolculuğa çıkacak yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." özel gösterim ve sunumlarla tanıtıldı.

Cannes’da atv’nin Yeni Yapımları Büyük İlgi Gördü

atv'NİN YENİ YAPIMLARI CANNES'DA TANITILDI

atv İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar'ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede, atv'nin yeni sezon içerikleri uluslararası konuklarla buluştu. Farklı türlerdeki hikâyeleri ve güçlü oyuncu kadrolarıyla öne çıkan yapımlar, Cannes'da izleyicilerin ve sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Burak Özçivit Cannes’da ’Güneşin Doğduğu Yer’i Tanıttı

Gecede "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit de yer aldı. Cannes'da uluslararası alıcılarla bir araya gelen Özçivit, dizinin heyecanını ve yeni projesine dair düşüncelerini davetlilerle paylaştı.

Burak Özçivit: Türk Dizilerinin Başarısının Sırrı Aşkta

"TÜRK DİZİLERİNİN DÜNYADA İLGİ GÖRMESİNİN SEBEBİ AŞK TEMASI"

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veren Burak Özçivit, Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısında aşk temasının önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Özçivit, "Türk dizilerinin tüm dünya tarafından ilgi görmesinin sebebi bence aşk temasının ön planda olması. Güneşin Doğduğu Yer'de aşkın büyüleyici ve imkânsız tarafını anlatıyoruz. İmkânsız bir aşk hikâyesini burada yaşayacaksınız. Bugün burada ekip arkadaşlarım adına da bulunuyorum" dedi.

’Altı Üstü İstanbul’ Oyuncuları Cannes’da Sahne Aldı

Lansmanın bir diğer özel konukları ise "Altı Üstü İstanbul" dizisinin başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem oldu. Altı Üstü İstanbul dizisinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, hikâyelerinin uluslararası bir platformda izleyiciyle buluşacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Altı Üstü İstanbul Ekibinden Uluslararası Başarı Teşekkürü

İki oyuncu, "İçinde bulunduğumuz bu hikâyenin bugün burada uluslararası bir yolculuğa çıktığını görmek çok gurur verici. Bu karakterleri inşa ederken desteğini esirgemeyen yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımıza ve tüm oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

atv’nin Yeni Sezon Dizileri Cannes’da Göz Doldurdu

atv'nin yeni sezon yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ.", güçlü hikâyeleri ve dikkat çeken oyuncu kadrolarıyla uluslararası içerik pazarında yerini alıyor. Cannes'daki özel lansman gecesi, atv'nin yeni yapımlarının dünyanın farklı bölgelerinden gelen sektör profesyonelleriyle buluştuğu önemli etkinliklerden biri oldu.

atv Distribution tarafından lisanslanan atv yapımları, MIPCOM boyunca uluslararası içerik alıcılarıyla buluşmaya ve Türk dizilerinin dünya yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon