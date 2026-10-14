BÖLGESEL KRİZLERE MERCEK

Dış politika alanında ise küresel güvenliği tehdit eden bölgesel krizler masaya yatırılıyor.

Yemen kaynaklı Husi saldırıları başta olmak üzere, Orta Doğu'da ABD, İran ve İsrail ekseninde tırmanan gerilim detaylıca inceleniyor.

Akdeniz'deki son gelişmeler ve küresel etkileri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı da toplantının dış politika ajandasında önemli yer tutuyor.

Toplantının tamamlanmasının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye’nin iç ve dış dinamiklerini belirleyen stratejik konular ele alınacak. (Arşiv Fotoğraf: Depo Photos)