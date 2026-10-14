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Külliye’de ekonomi ve güvenlik zirvesi: YİK toplanıyor... Ana gündem Terörsüz Türkiye

Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan’ın riyasetinde Beştepe’de kritik gündem maddeleriyle bir araya geliyor. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda atılacak adımların değerlendirileceği toplantıda, silah bırakma sürecine dair toplumsal geri dönüşler analiz edilecek. Ekonomi başlığında 2027 bütçesi ve fon soruşturması görüşülürken, dış politikada ise Orta Doğu’daki çatışma ortamı, Akdeniz dinamikleri ve küresel güvenlik tehditleri tartışılacak.

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Külliye’de ekonomi ve güvenlik zirvesi: YİK toplanıyor... Ana gündem Terörsüz Türkiye

Türkiye'nin güvenlik, ekonomi ve dış politika vizyonunu şekillendiren en üst düzey kurullardan biri olan Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik başlıklarla toplanacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Saat 14.00'te başlaması planlanan toplantının ana omurgasını, Terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor.

Önceki kurul toplantısında bölgeden gelen raporları inceleyen Başkan Erdoğan'ın iç cephenin kuvvetlendirilmesi yönündeki vurgusu, bugünkü zirvenin de temel dayanağını oluşturacak.

Kurul üyeleri tarafından terör örgütüne yönelik silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin ilerleyiş kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplumsal huzurun temini amacıyla atılan adımların sahadaki yansımaları analiz edilecek.

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EKONOMİ GÜNDEMİ FON SORUŞTURMASI

Beştepe'deki zirvenin iç siyasete dair en önemli başlıkları arasında, kamuoyunu uzun süredir meşgul eden fon soruşturması yer alıyor.

Soruşturma kapsamında atılan hukuki adımlar ve toplumdan gelen yansımalar kurulun gündemine taşınacak.

Ekonomi başlığına özel parantez açılan toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan 2027 yılı bütçe süreci görüşülecek.

Hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda da ele alınan genel ekonomik göstergeler, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin değerlendirmesine sunuluyor.

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BÖLGESEL KRİZLERE MERCEK

Dış politika alanında ise küresel güvenliği tehdit eden bölgesel krizler masaya yatırılıyor.

Yemen kaynaklı Husi saldırıları başta olmak üzere, Orta Doğu'da ABD, İran ve İsrail ekseninde tırmanan gerilim detaylıca inceleniyor.

Akdeniz'deki son gelişmeler ve küresel etkileri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı da toplantının dış politika ajandasında önemli yer tutuyor.

Toplantının tamamlanmasının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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