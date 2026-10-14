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İETT otobüsü sel sularının ortasında mahsur kaldı! İçi suyla dolunca yolcular tavana çıktı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının ortasında kalan İETT otobüsü hareket edemezken, araç içine su dolması üzerine yolcular tavandaki acil tahliye kapağından çıkarak otobüsün çatısına sığındı.

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İETT otobüsü sel sularının ortasında mahsur kaldı! İçi suyla dolunca yolcular tavana çıktı

Olay, saat 19.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sebebiyle yollar göle dönerken, Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel sebebiyle İETT otobüsü ve araçlar mahsur kalarak sürüklendi.

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O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Mahsur kalan vatandaşlar, otobüsün ve araçların çatısına çıkarak kurtulmayı bekledi.

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