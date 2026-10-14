Türkiye, enerji ve madencilik alanında attığı stratejik adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor madeninde bu yıl 2 milyon 700 bin tonluk satış hacmine ulaşılarak 1 milyar 560 milyon dolarlık gelirle tarihi bir rekor kırılacağını açıkladı. Türkiye'nin yeni bor stratejisinde atılan kritik adımlar ve yüksek katma değerli üretim hamlesi, madencilik sektöründe dev bir başarı hikayesine dönüştü. Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen petrol, doğal gaz ve maden arama-üretimhamleleri, Türkiye'yi küresel maden pazarında zirveye taşımaya devam ediyor. Eti Maden bünyesinde yürütülen çalışmalarda, bor ihracatı ve satışında tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

TARİHİ REKOR: 1 MİLYAR 560 MİLYON DOLAR GELİR Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye bor pazarındaki liderliğini tarihi bir rekorla pekiştiriyor: Bu yıl içerisinde toplam 2 milyon 700 bin ton bor satışı gerçekleştirilecek.

Elde edilen gelir 1 milyar 560 milyon dolar seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak. DÖNÜM NOKTASI: 2018'DE ATILAN YENİ BOR STRATEJİSİ Türkiye'nin bor madeninde hammaddeden işlenmiş uç ürüne geçiş hamlesinin arkasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın attığı imzalar yer alıyor. 7 Haziran 2018 tarihinde ilan edilen "Yeni Bor Stratejisi" ile bor madeninin sadece ham olarak satılması devri kapanmış; yüksek teknoloji, savunma sanayii ve endüstride kullanılan Bor Karbür gibi yüksek katma değerli ürün tesislerinin (Balıkesir Bor Karbür Tesisi) temelleri atılmıştı. Yapılan bu stratejik dönüşüm, bugün Türkiye'ye rekor gelir olarak geri dönüyor. 'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ MERKEZ ÜSSÜ YAPMAK' "Çok önemli stratejik adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi enerji ve maden teknolojilerinde de aynı zamanda bölgesel ve küresel merkez üssü haline getirmek. Bugün burada dünyanın en büyük iki şirketi bir tarafta Eti Maden, diğer tarafta Dalian Jinma Grubu'yla iki firma protokol imzalayacak. Bu protokolle Türkiye'de yüksek teknoloji bor karbür tesisini artık kuruyoruz. Bor karbür yıllık on binlerce tonluk dev bir pazar büyüklüğüne sahip ve sadece bu pazar büyüklüğü değil, dünyada gelişen maden teknolojileri alanında en hızlı pazar payı büyüyen ürün bor. Türkiye için önemli bir ihracat kalemi aynı zamanda. Türkiye, artık başka bir lige çıkıyor. Bunu görmemiz lazım. Bizim yolumuz, Türkiye'nin yolu, teknoloji yolu. Bizim yolumuz, dünya ile en ileri teknolojilerde rekabet ederek bir üst lige çıkma yolu. Bu hedefleri, bu projeleri milletimize armağan ve emanet ediyoruz." BOR'DA HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ! Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında da bor madeni ve ferro bor ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu: "Maden alanında ne kadar doğru planlama yapar, modern üretim teknikleri kullanır, uç ürüne ne kadar yaklaşırsanız elde ettiğiniz katma değeri de o oranda artırırsınız. Ülkemiz birçok madende üretici konumunda olmasına rağmen bunların büyük kısmını ham ya da konsantre haliyle yurt dışına ihraç ettiğinden yıllarca düşük kazançlar elde ediyorduk. Bakır, krom, kurşun-çinko ve mermer gibi madenlerimiz maalesef genelde bu şekilde ihraç edildi. Mesela şu anda konsantre ham bakırın tonu 2 bin dolara ihraç edilirken, ara ürünü olan metal katot bakır 10.000 doların üzerinde işlem görüyor. Yani, bizim ihraç ettiğimiz bakır cevheri yurt dışında işleniyor ve biz bu işlenen ürünü metal bakır olarak ithal ediyoruz. Aynı durum krom madeninde de var. Biz kromun konsantresinin tonunu 250-275 dolara ihraç ediyoruz. Oysa ara ürün olarak ferrokromun tonu yurt dışı piyasada 2 bin 500 dolara alıcı bulabiliyor."