Önüne gelen her şeyi katıp götüren sel dehşetini cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaşın gözyaşlarına boğulduğu anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

İstanbul 'da etkili olan şiddetli sağanak yağış kenti adeta teslim aldı. Ayazağa'da derenin taşmasıyla caddeler nehre dönerken, park halindeki ve trafikteki araçlar suyun gücüyle metrelerce sürüklendi.

İstanbul'u etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kentin her iki yakasında da hayatı felç etti. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda caddeler göle dönerken, su baskınları nedeniyle ulaşımda dev kilitlenmeler yaşandı.

Ayazağa'da araçlar selden dolayı sürüklendi

AYAZAĞA'DA SEL DEHŞETİ: ARAÇLARI ÖNÜNE KATIP GÖTÜRDÜ

Sağanağın en ağır darbeyi vurduğu noktalardan biri Sarıyer Ayazağa oldu. Aniden bastıran ve dakikalar içinde sele dönüşen yağmur suları, sokakları nehre çevirdi. Suyun muazzam gücüne dayanamayan çok sayıda otomobil kontrolden çıkarak birbiri ardına sürüklenmeye başladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAYDETTİ

Olay anında çevrede bulunan ve yaşanan felakete tanıklık eden bir vatandaş, dehşet dakikalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Araçların kağıt gibi suda sürüklendiği ve suların önüne çıkan her şeyi katıp götürdüğü anları gözyaşları içinde çeken vatandaşın çaresizliği ve ağlama sesleri felaketin ne denli boyutta olduğunu da gözler önüne serdi.