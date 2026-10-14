Son noktayı Tammy Abraham koydu ve maç 6-0 bitti.

Barkley, dört dakika arayla kaydettiği iki golle Aston Villa'nın farklı galibiyetine katkı sağladı.

İngiliz futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta Bartuğ Elmaz'a çarpan top yön değiştirerek Ederson'un koruduğu ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, ikinci yarıda rakip kalede gol aradı ancak Aston Villa'nın savunmasını aşamadı. 55. dakikada Ibrahim Mbaye'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ederson, topu ayağıyla uzaklaştırarak gole engel oldu.

İKİNCİ YARIDA FARK DAHA DA AÇILDI

Aston Villa, 39. dakikada bir gol daha buldu. Ross Barkley'nin pasında yeniden topla buluşan Nicolas Jackson, yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Fenerbahçe, 34. dakikada Oğuz Aydın ile gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahasına giren Oğuz'un sert şutu üst direkten dışarı çıktı.

Senegalli futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Bir dakika sonra Oğuz Aydın'ın hazırladığı pozisyonda Mason Greenwood'un şutu kaleci Suzuki'de kaldı.

17. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Vedat Muriç, kaleci Zion Suzuki ile karşı karşıya kaldı. Kosovalı golcünün vuruşunda Japon kaleci gole izin vermedi.

VEDAT MURİÇ VE OĞUZ AYDIN'DAN FIRSATLAR

Bu golle Aston Villa, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Johan Manzambi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Milan Skriniar'a çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, ilk haftada Roma ile 1-1 berabere kaldığı organizasyonda ikinci karşılaşmasının ardından 1 puanda kaldı. Aston Villa ise ikinci galibiyetine ulaşarak puanını 6'ya yükseltti.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine 6-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın gollerini 12. dakikada Johan Manzambi, 31 ve 39. dakikalarda Nicolas Jackson, 68 ve 72. dakikalarda Ross Barkley kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Fenerbahçe , Birmingham kentindeki Villa Park'ta Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. (Fotoğraf: AFP)

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Birmingham'daki Villa Park'ta ağır bir yenilgi yaşadı. (Fotoğraf: Reuters)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk düdük çaldı.

5' Aston Villa kafayla yokladı

Aston Villa'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Lindelöf kafa vuruşunu yaptı. Devamında McGinn'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

7' Fenerbahçe penaltı bekledi

Oğuz Aydın'ın pasında Brown savunma arkasına hareketlendi. Brown ceza sahasında yerde kalırken Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

8' Ederson, Manzambi'yi durdurdu

Matty Cash'in sağ kanattan yaptığı ortanın ardından top ters kanada açıldı. Manzambi'nin vuruşunda Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

12' GOL | Aston Villa 1-0 Fenerbahçe

Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolün ardından Manzambi vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

15' Suzuki, Vedat Muriqi'ye geçit vermedi

İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol ederek gole izin vermedi.

17' Fenerbahçe gole çok yaklaştı

Oğuz Aydın'ın savunma arasına gönderdiği pasta Vedat Muriqi topla buluştu. Muriqi'nin vuruşunda Zion Suzuki kritik bir kurtarış yaptı.

18' Greenwood kaleyi yokladı

Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Greenwood şutunu çekti. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.

25' İrfan Can Kahveci'nin şutu engellendi

Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına girerek pasını İrfan Can Kahveci'ye çıkardı. İrfan Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

29' Ederson, Nicolas Jackson'ı durdurdu

Aston Villa'nın paslaşarak geliştirdiği atakta Nicolas Jackson ceza sahasında vuruşunu yaptı. Ederson uzanarak topu kontrol etti.

31' GOL | Aston Villa 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin top kaybının ardından Aston Villa, Camara ve Nicolas Jackson ile hızlı çıktı. Jackson'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı.

34' Oğuz Aydın direğe takıldı

İrfan Can Kahveci'nin pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oğuz'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

38' İrfan Can Kahveci kaleyi bulamadı

Greenwood'a yapılan faulün ardından Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39' GOL | Aston Villa 3-0 Fenerbahçe

Aston Villa paslarla Fenerbahçe ceza sahasına geldi. Nicolas Jackson'ın köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. İngiliz ekibi farkı üçe çıkardı.

41' Suzuki, Oğuz Aydın'ı durdurdu

Fenerbahçe'nin kazandığı duran topta Oğuz Aydın doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.

42' Guendouzi sarı kart gördü

Guendouzi, Manzambi'yi formasından çekerek durdurdu. Hakem Fransız futbolcuya sarı kart gösterdi.

43' Ederson, Matty Cash'in şutunu kurtardı

Guendouzi'den seken topa Matty Cash gelişine vurdu. Ederson doğru yerde durarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | Aston Villa 3-0 Fenerbahçe

Aston Villa, Manzambi'nin 12. dakikadaki golünün ardından Nicolas Jackson'ın 31 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

46' İkinci yarı başladı

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı.

51' Suzuki, Skriniar'ı durdurdu

İrfan Can Kahveci'nin ortasında Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.

52' Ederson, McGinn'e geçit vermedi

Aston Villa'nın hızlı hücumunda John McGinn vuruşunu yaptı. Ederson topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

53' Oğuz Aydın'ın şutu engellendi

Brown'ın sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriqi topa ulaşamadı. Devam eden pozisyonda Oğuz Aydın'ın vuruşunu Lindelöf engelledi.

55' Ederson'dan kritik kurtarış

Mbaye sol kanattan ilerleyerek direk dibine doğru vurdu. Ederson uzanarak topu kornere çeldi.

57' Oğuz Aydın kaleyi bulamadı

Oğuz Aydın ceza sahası dışından şansını denedi. Meşin yuvarlak auta çıktı.

65' Ederson, Mbaye'yi durdurdu

Greenwood'un serbest vuruşu barajdan döndü. Aston Villa hızlı hücuma çıkarken Nicolas Jackson'ın pasında Mbaye vuruşunu yaptı. Ederson gole izin vermedi.

67' PENALTI | Aston Villa penaltı kazandı

İsmail Yüksek'in Manzambi'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

68' GOL | Aston Villa 4-0 Fenerbahçe

Penaltıda topun başına geçen Ross Barkley vuruşunu gole çevirdi ve farkı dörde çıkardı.

69' Fenerbahçe'de üç değişiklik

Greenwood, Vedat Muriqi ve İsmail Yüksek oyundan çıkarken Nene, Bartuğ Elmaz ve Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.

72' GOL | Aston Villa 5-0 Fenerbahçe

Manzambi'nin sol kanattan Mbaye'ye bıraktığı top geriye çıkarıldı. Ross Barkley gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

73' Aston Villa'da iki değişiklik

Kamara ve Manzambi oyundan çıkarken Gomes ile Alysson oyuna dahil oldu.

78' Aston Villa'da iki değişiklik daha

Mbaye ve Nicolas Jackson oyundan çıkarken Alejandro Garnacho ile Tammy Abraham mücadeleye dahil oldu.

83' Aston Villa'da değişiklik

Ross Barkley oyundan çıkarken Leon Goretzka oyuna dahil oldu.

85' Suzuki, Oğuz Aydın'ı durdurdu

Oğuz Aydın uzak mesafeden sert vurdu. Zion Suzuki uzanarak topu kornere çeldi.

90' GOL | Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Aston Villa sağ kanattan hızlı geldi. Ceza sahasında boş kalan Tammy Abraham, önüne gelen topu ağlara göndererek skoru 6-0 yaptı.

90' Maçın sonuna 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

Maç sonucu | Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Aston Villa, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda Ross Barkley'in iki ve Tammy Abraham'ın bir golüyle Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti.