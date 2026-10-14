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İngiltere'de büyük utanç! Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci devrede de kalesinde 3 gol gördü. Ev sahibi ekipte Nicolas Jackson ve Ross Barkley ikişer gol kaydetti. Son noktayı Tammy Abraham koydu. Fenerbahçe, Devler Ligi'ndeki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.

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İngiltere'de büyük utanç! Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Fenerbahçe, Birmingham kentindeki Villa Park'ta Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine 6-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın gollerini 12. dakikada Johan Manzambi, 31 ve 39. dakikalarda Nicolas Jackson, 68 ve 72. dakikalarda Ross Barkley kaydetti.

Fenerbahçe, ilk haftada Roma ile 1-1 berabere kaldığı organizasyonda ikinci karşılaşmasının ardından 1 puanda kaldı. Aston Villa ise ikinci galibiyetine ulaşarak puanını 6'ya yükseltti.

ASTON VILLA 12. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde ev sahibi ekip, Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar buldu. 12. dakikada Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasına gönderilen top, Fenerbahçe savunmasından sekti.

Johan Manzambi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Milan Skriniar'a çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu.

Bu golle Aston Villa, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

VEDAT MURİÇ VE OĞUZ AYDIN'DAN FIRSATLAR

Fenerbahçe, yediği golün ardından Aston Villa kalesinde etkili olmaya çalıştı.

17. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Vedat Muriç, kaleci Zion Suzuki ile karşı karşıya kaldı. Kosovalı golcünün vuruşunda Japon kaleci gole izin vermedi.

Bir dakika sonra Oğuz Aydın'ın hazırladığı pozisyonda Mason Greenwood'un şutu kaleci Suzuki'de kaldı.

Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

NICOLAS JACKSON İLK YARIDA İKİ GOL ATTI

Aston Villa, 31. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe'nin hücuma çıkmaya çalıştığı bölümde Vedat Muriç'in hatalı pası sonrasında topu kazanan Boubacar Kamara, Nicolas Jackson'ı gördü.

Senegalli futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Fenerbahçe, 34. dakikada Oğuz Aydın ile gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahasına giren Oğuz'un sert şutu üst direkten dışarı çıktı.

Aston Villa, 39. dakikada bir gol daha buldu. Ross Barkley'nin pasında yeniden topla buluşan Nicolas Jackson, yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

İngiliz temsilcisi, soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK DAHA DA AÇILDI

Fenerbahçe, ikinci yarıda rakip kalede gol aradı ancak Aston Villa'nın savunmasını aşamadı. 55. dakikada Ibrahim Mbaye'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ederson, topu ayağıyla uzaklaştırarak gole engel oldu.

İngiliz temsilcisi, 67. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahasındaki müdahalesinin ardından penaltı kazandı. 68. dakikada topun başına geçen Ross Barkley, penaltı atışını gole çevirerek farkı dörde çıkardı.

ROSS BARKLEY'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ GOL

Aston Villa, 72. dakikada skoru 5-0'a taşıdı.

Ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Ibrahim Mbaye, topu ceza sahası dışındaki Ross Barkley'ye aktardı.

İngiliz futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta Bartuğ Elmaz'a çarpan top yön değiştirerek Ederson'un koruduğu ağlarla buluştu.

Barkley, dört dakika arayla kaydettiği iki golle Aston Villa'nın farklı galibiyetine katkı sağladı.

Son noktayı Tammy Abraham koydu ve maç 6-0 bitti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. (Fotoğraf: AFP)Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. (Fotoğraf: AFP)

GOLLER

ASTON VILLA 1-0 FENERBAHÇE: MANZAMBI


ASTON VILLA 2-0 FENERBAHÇE: JACKSON


ASTON VILLA 3-0 FENERBAHÇE: JACKSON


ASTON VILLA 4-0 FENERBAHÇE: BARKLEY

ASTON VILLA 5-0 FENERBAHÇE: BARKLEY

ASTON VILLA 6-0 FENERBAHÇE: ABRAHAM

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Birmingham'daki Villa Park'ta ağır bir yenilgi yaşadı. (Fotoğraf: Reuters)İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Birmingham'daki Villa Park'ta ağır bir yenilgi yaşadı. (Fotoğraf: Reuters)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk düdük çaldı.

5' Aston Villa kafayla yokladı

Aston Villa'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Lindelöf kafa vuruşunu yaptı. Devamında McGinn'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

7' Fenerbahçe penaltı bekledi

Oğuz Aydın'ın pasında Brown savunma arkasına hareketlendi. Brown ceza sahasında yerde kalırken Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

8' Ederson, Manzambi'yi durdurdu

Matty Cash'in sağ kanattan yaptığı ortanın ardından top ters kanada açıldı. Manzambi'nin vuruşunda Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

12' GOL | Aston Villa 1-0 Fenerbahçe

Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolün ardından Manzambi vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

15' Suzuki, Vedat Muriqi'ye geçit vermedi

İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol ederek gole izin vermedi.

17' Fenerbahçe gole çok yaklaştı

Oğuz Aydın'ın savunma arasına gönderdiği pasta Vedat Muriqi topla buluştu. Muriqi'nin vuruşunda Zion Suzuki kritik bir kurtarış yaptı.

18' Greenwood kaleyi yokladı

Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Greenwood şutunu çekti. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.

25' İrfan Can Kahveci'nin şutu engellendi

Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına girerek pasını İrfan Can Kahveci'ye çıkardı. İrfan Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

29' Ederson, Nicolas Jackson'ı durdurdu

Aston Villa'nın paslaşarak geliştirdiği atakta Nicolas Jackson ceza sahasında vuruşunu yaptı. Ederson uzanarak topu kontrol etti.

31' GOL | Aston Villa 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin top kaybının ardından Aston Villa, Camara ve Nicolas Jackson ile hızlı çıktı. Jackson'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı.

34' Oğuz Aydın direğe takıldı

İrfan Can Kahveci'nin pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oğuz'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

38' İrfan Can Kahveci kaleyi bulamadı

Greenwood'a yapılan faulün ardından Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39' GOL | Aston Villa 3-0 Fenerbahçe

Aston Villa paslarla Fenerbahçe ceza sahasına geldi. Nicolas Jackson'ın köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. İngiliz ekibi farkı üçe çıkardı.

41' Suzuki, Oğuz Aydın'ı durdurdu

Fenerbahçe'nin kazandığı duran topta Oğuz Aydın doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.

42' Guendouzi sarı kart gördü

Guendouzi, Manzambi'yi formasından çekerek durdurdu. Hakem Fransız futbolcuya sarı kart gösterdi.

43' Ederson, Matty Cash'in şutunu kurtardı

Guendouzi'den seken topa Matty Cash gelişine vurdu. Ederson doğru yerde durarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | Aston Villa 3-0 Fenerbahçe

Aston Villa, Manzambi'nin 12. dakikadaki golünün ardından Nicolas Jackson'ın 31 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

46' İkinci yarı başladı

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı.

51' Suzuki, Skriniar'ı durdurdu

İrfan Can Kahveci'nin ortasında Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.

52' Ederson, McGinn'e geçit vermedi

Aston Villa'nın hızlı hücumunda John McGinn vuruşunu yaptı. Ederson topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

53' Oğuz Aydın'ın şutu engellendi

Brown'ın sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriqi topa ulaşamadı. Devam eden pozisyonda Oğuz Aydın'ın vuruşunu Lindelöf engelledi.

55' Ederson'dan kritik kurtarış

Mbaye sol kanattan ilerleyerek direk dibine doğru vurdu. Ederson uzanarak topu kornere çeldi.

57' Oğuz Aydın kaleyi bulamadı

Oğuz Aydın ceza sahası dışından şansını denedi. Meşin yuvarlak auta çıktı.

65' Ederson, Mbaye'yi durdurdu

Greenwood'un serbest vuruşu barajdan döndü. Aston Villa hızlı hücuma çıkarken Nicolas Jackson'ın pasında Mbaye vuruşunu yaptı. Ederson gole izin vermedi.

67' PENALTI | Aston Villa penaltı kazandı

İsmail Yüksek'in Manzambi'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

68' GOL | Aston Villa 4-0 Fenerbahçe

Penaltıda topun başına geçen Ross Barkley vuruşunu gole çevirdi ve farkı dörde çıkardı.

69' Fenerbahçe'de üç değişiklik

Greenwood, Vedat Muriqi ve İsmail Yüksek oyundan çıkarken Nene, Bartuğ Elmaz ve Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.

72' GOL | Aston Villa 5-0 Fenerbahçe

Manzambi'nin sol kanattan Mbaye'ye bıraktığı top geriye çıkarıldı. Ross Barkley gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

73' Aston Villa'da iki değişiklik

Kamara ve Manzambi oyundan çıkarken Gomes ile Alysson oyuna dahil oldu.

78' Aston Villa'da iki değişiklik daha

Mbaye ve Nicolas Jackson oyundan çıkarken Alejandro Garnacho ile Tammy Abraham mücadeleye dahil oldu.

83' Aston Villa'da değişiklik

Ross Barkley oyundan çıkarken Leon Goretzka oyuna dahil oldu.

85' Suzuki, Oğuz Aydın'ı durdurdu

Oğuz Aydın uzak mesafeden sert vurdu. Zion Suzuki uzanarak topu kornere çeldi.

90' GOL | Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Aston Villa sağ kanattan hızlı geldi. Ceza sahasında boş kalan Tammy Abraham, önüne gelen topu ağlara göndererek skoru 6-0 yaptı.

90' Maçın sonuna 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

Maç sonucu | Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Aston Villa, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda Ross Barkley'in iki ve Tammy Abraham'ın bir golüyle Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti.

Aston Villa, Johan Manzambi'nin 12. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti. (Fotoğraf: AFP)Aston Villa, Johan Manzambi'nin 12. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti. (Fotoğraf: AFP)

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio, N'Golo Kante ve Kerem Aktürkoğlu'na Aston Villa deplasmanında başlangıç kadrosunda yer vermedi.

Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı tercih etti.

Asensio sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmazken Kante ile Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde yer aldı.

Manzambi'nin şutunda Milan Skriniar'a çarpan top yön değiştirerek Fenerbahçe ağlarına gitti. (Fotoğraf: Reuters)Manzambi'nin şutunda Milan Skriniar'a çarpan top yön değiştirerek Fenerbahçe ağlarına gitti. (Fotoğraf: Reuters)

FENERBAHÇE'NİN ASTON VILLA MAÇI İLK 11'İ

İsmail Kartal, Aston Villa karşısında kaleyi Ederson'a emanet etti.

Savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown görev yaptı.

Orta sahada İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi forma giyerken hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin ileri uçtaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriç.

Mason Greenwood'un 18. dakikadaki şutu Aston Villa kalecisi Zion Suzuki'de kaldı. (Fotoğraf: AFP)Mason Greenwood'un 18. dakikadaki şutu Aston Villa kalecisi Zion Suzuki'de kaldı. (Fotoğraf: AFP)

ASENSIO'NUN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde Marco Asensio, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, son karşılaşmada aldıkları darbeler nedeniyle Asensio ile Kante'nin diz bölgelerinde, Lukaku'nun ise baldırında reaksiyon tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık ekibi ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından Asensio'nun tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamasına karar verildi.

İspanyol futbolcunun rehabilitasyon sonrasında maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da bu kararda dikkate alındı.

Aston Villa, ilk yarıyı Fenerbahçe karşısında 3-0 üstün tamamladı. (Fotoğraf: Reuters)Aston Villa, ilk yarıyı Fenerbahçe karşısında 3-0 üstün tamamladı. (Fotoğraf: Reuters)

KANTE VE LUKAKU YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve Romelu Lukaku, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen Aston Villa karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

İki futbolcunun durumları maç öncesinde sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından değerlendirildi.

Kante ve Lukaku, Aston Villa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Ederson, 55. dakikada Ibrahim Mbaye'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu ayağıyla kurtardı. (Fotoğraf: Reuters)Ederson, 55. dakikada Ibrahim Mbaye'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu ayağıyla kurtardı. (Fotoğraf: Reuters)

MERT MÜLDÜR İNGİLTERE'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür, Aston Villa deplasmanının kamp kadrosunda yer almadı.

Millî futbolcu, tedavi süreci nedeniyle İngiltere'ye götürülmedi.

Marco Asensio ise İngiltere kafilesinde bulunmasına rağmen maç öncesindeki sağlık değerlendirmesinin ardından kadroya alınmadı.

Böylece Fenerbahçe, Aston Villa karşısında iki futbolcusundan yararlanamadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanda kalırken Aston Villa ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. (Fotoğraf: Reuters)Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanda kalırken Aston Villa ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. (Fotoğraf: Reuters)

İRFAN CAN VE OĞUZ AYDIN'A İLK 11 ŞANSI

İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı Aston Villa deplasmanında ilk 11'de görevlendirdi.

İrfan Can Kahveci, Rizespor maçının 83. dakikasında Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetmişti.

Oğuz Aydın ise 87. dakikada attığı golle 3-0'lık galibiyetin skorunu belirlemişti.

İki futbolcu da Aston Villa karşısında başlangıç kadrosunda yer aldı.

Ross Barkley, 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı dörde çıkardı. (Fotoğraf: Reuters)Ross Barkley, 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı dörde çıkardı. (Fotoğraf: Reuters)

İNGİLTERE'DE FENERBAHÇE'YE TARAFTAR DESTEĞİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

İngiltere'deki sarı-lacivertli taraftarlar, belirlenen toplanma alanında bir araya geldikten sonra güvenlik önlemleri eşliğinde Villa Park'a hareket etti.

Yaklaşık 1800 Fenerbahçe taraftarı, deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarına destek verdi.

Barkley'nin 72. dakikadaki şutunda Bartuğ Elmaz'a çarpan top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu. (Fotoğraf: Reuters)Barkley'nin 72. dakikadaki şutunda Bartuğ Elmaz'a çarpan top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu. (Fotoğraf: Reuters)

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk hafta sonunda elde ettiği 1 puanın ardından Aston Villa deplasmanına çıktı.

İngiliz temsilcisi ise lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

Ross Barkley'nin pasında topla buluşan Nicolas Jackson, 39. dakikada kendisinin ikinci golünü kaydetti. (Fotoğraf: Reuters)Ross Barkley'nin pasında topla buluşan Nicolas Jackson, 39. dakikada kendisinin ikinci golünü kaydetti. (Fotoğraf: Reuters)

BİR SONRAKİ RAKİP SLAVIA PRAG

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanının ardından üçüncü hafta maçında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak.

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