İngiltere'de büyük utanç! Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0 yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci devrede de kalesinde 3 gol gördü. Ev sahibi ekipte Nicolas Jackson ve Ross Barkley ikişer gol kaydetti. Son noktayı Tammy Abraham koydu. Fenerbahçe, Devler Ligi'ndeki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Fenerbahçe, Birmingham kentindeki Villa Park'ta Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine 6-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın gollerini 12. dakikada Johan Manzambi, 31 ve 39. dakikalarda Nicolas Jackson, 68 ve 72. dakikalarda Ross Barkley kaydetti.
Fenerbahçe, ilk haftada Roma ile 1-1 berabere kaldığı organizasyonda ikinci karşılaşmasının ardından 1 puanda kaldı. Aston Villa ise ikinci galibiyetine ulaşarak puanını 6'ya yükseltti.
ASTON VILLA 12. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk bölümünde ev sahibi ekip, Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar buldu. 12. dakikada Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasına gönderilen top, Fenerbahçe savunmasından sekti.
Johan Manzambi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Milan Skriniar'a çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu.
Bu golle Aston Villa, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.
VEDAT MURİÇ VE OĞUZ AYDIN'DAN FIRSATLAR
Fenerbahçe, yediği golün ardından Aston Villa kalesinde etkili olmaya çalıştı.
17. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Vedat Muriç, kaleci Zion Suzuki ile karşı karşıya kaldı. Kosovalı golcünün vuruşunda Japon kaleci gole izin vermedi.
Bir dakika sonra Oğuz Aydın'ın hazırladığı pozisyonda Mason Greenwood'un şutu kaleci Suzuki'de kaldı.
Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
NICOLAS JACKSON İLK YARIDA İKİ GOL ATTI
Aston Villa, 31. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Fenerbahçe'nin hücuma çıkmaya çalıştığı bölümde Vedat Muriç'in hatalı pası sonrasında topu kazanan Boubacar Kamara, Nicolas Jackson'ı gördü.
Senegalli futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
Fenerbahçe, 34. dakikada Oğuz Aydın ile gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahasına giren Oğuz'un sert şutu üst direkten dışarı çıktı.
Aston Villa, 39. dakikada bir gol daha buldu. Ross Barkley'nin pasında yeniden topla buluşan Nicolas Jackson, yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
İngiliz temsilcisi, soyunma odasına 3-0 üstün girdi.
İKİNCİ YARIDA FARK DAHA DA AÇILDI
Fenerbahçe, ikinci yarıda rakip kalede gol aradı ancak Aston Villa'nın savunmasını aşamadı. 55. dakikada Ibrahim Mbaye'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ederson, topu ayağıyla uzaklaştırarak gole engel oldu.
İngiliz temsilcisi, 67. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahasındaki müdahalesinin ardından penaltı kazandı. 68. dakikada topun başına geçen Ross Barkley, penaltı atışını gole çevirerek farkı dörde çıkardı.
ROSS BARKLEY'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ GOL
Aston Villa, 72. dakikada skoru 5-0'a taşıdı.
Ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Ibrahim Mbaye, topu ceza sahası dışındaki Ross Barkley'ye aktardı.
İngiliz futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta Bartuğ Elmaz'a çarpan top yön değiştirerek Ederson'un koruduğu ağlarla buluştu.
Barkley, dört dakika arayla kaydettiği iki golle Aston Villa'nın farklı galibiyetine katkı sağladı.
Son noktayı Tammy Abraham koydu ve maç 6-0 bitti.
GOLLER
ASTON VILLA 1-0 FENERBAHÇE: MANZAMBI
Manzambi'nin attığı golle Aston Villa, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. #UCL https://t.co/1ueoh6815u— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
ASTON VILLA 2-0 FENERBAHÇE: JACKSON
Nicolas Jackson'ın golüyle Aston Villa farkı 2'ye çıkardı. #UCL https://t.co/dC3GSMZian— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
ASTON VILLA 3-0 FENERBAHÇE: JACKSON
Nicolas Jackson, Aston Villa'yı 3-0 öne geçirdi. #UCL https://t.co/dTVzk1NX6B— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
ASTON VILLA 4-0 FENERBAHÇE: BARKLEY
Ross Barkley'in penaltıdan attığı golle fark 4'e çıktı. #UCL https://t.co/F2Euqh4rEJ— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
ASTON VILLA 5-0 FENERBAHÇE: BARKLEY
Ross Barkley'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. #UCL https://t.co/UKtszvNZ5P— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
ASTON VILLA 6-0 FENERBAHÇE: ABRAHAM
Tammy Abraham skoru 6-0'a getirdi. #UCL https://t.co/BhRWTRQrLo— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk düdük çaldı.
5' Aston Villa kafayla yokladı
Aston Villa'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Lindelöf kafa vuruşunu yaptı. Devamında McGinn'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
7' Fenerbahçe penaltı bekledi
Oğuz Aydın'ın pasında Brown savunma arkasına hareketlendi. Brown ceza sahasında yerde kalırken Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
8' Ederson, Manzambi'yi durdurdu
Matty Cash'in sağ kanattan yaptığı ortanın ardından top ters kanada açıldı. Manzambi'nin vuruşunda Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
12' GOL | Aston Villa 1-0 Fenerbahçe
Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolün ardından Manzambi vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.
15' Suzuki, Vedat Muriqi'ye geçit vermedi
İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol ederek gole izin vermedi.
17' Fenerbahçe gole çok yaklaştı
Oğuz Aydın'ın savunma arasına gönderdiği pasta Vedat Muriqi topla buluştu. Muriqi'nin vuruşunda Zion Suzuki kritik bir kurtarış yaptı.
18' Greenwood kaleyi yokladı
Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Greenwood şutunu çekti. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.
25' İrfan Can Kahveci'nin şutu engellendi
Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına girerek pasını İrfan Can Kahveci'ye çıkardı. İrfan Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
29' Ederson, Nicolas Jackson'ı durdurdu
Aston Villa'nın paslaşarak geliştirdiği atakta Nicolas Jackson ceza sahasında vuruşunu yaptı. Ederson uzanarak topu kontrol etti.
31' GOL | Aston Villa 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin top kaybının ardından Aston Villa, Camara ve Nicolas Jackson ile hızlı çıktı. Jackson'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı.
34' Oğuz Aydın direğe takıldı
İrfan Can Kahveci'nin pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oğuz'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
38' İrfan Can Kahveci kaleyi bulamadı
Greenwood'a yapılan faulün ardından Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
39' GOL | Aston Villa 3-0 Fenerbahçe
Aston Villa paslarla Fenerbahçe ceza sahasına geldi. Nicolas Jackson'ın köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. İngiliz ekibi farkı üçe çıkardı.
41' Suzuki, Oğuz Aydın'ı durdurdu
Fenerbahçe'nin kazandığı duran topta Oğuz Aydın doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.
42' Guendouzi sarı kart gördü
Guendouzi, Manzambi'yi formasından çekerek durdurdu. Hakem Fransız futbolcuya sarı kart gösterdi.
43' Ederson, Matty Cash'in şutunu kurtardı
Guendouzi'den seken topa Matty Cash gelişine vurdu. Ederson doğru yerde durarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
45' İlk yarıya 1 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | Aston Villa 3-0 Fenerbahçe
Aston Villa, Manzambi'nin 12. dakikadaki golünün ardından Nicolas Jackson'ın 31 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
46' İkinci yarı başladı
Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı.
51' Suzuki, Skriniar'ı durdurdu
İrfan Can Kahveci'nin ortasında Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Zion Suzuki topu kontrol etti.
52' Ederson, McGinn'e geçit vermedi
Aston Villa'nın hızlı hücumunda John McGinn vuruşunu yaptı. Ederson topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
53' Oğuz Aydın'ın şutu engellendi
Brown'ın sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriqi topa ulaşamadı. Devam eden pozisyonda Oğuz Aydın'ın vuruşunu Lindelöf engelledi.
55' Ederson'dan kritik kurtarış
Mbaye sol kanattan ilerleyerek direk dibine doğru vurdu. Ederson uzanarak topu kornere çeldi.
57' Oğuz Aydın kaleyi bulamadı
Oğuz Aydın ceza sahası dışından şansını denedi. Meşin yuvarlak auta çıktı.
65' Ederson, Mbaye'yi durdurdu
Greenwood'un serbest vuruşu barajdan döndü. Aston Villa hızlı hücuma çıkarken Nicolas Jackson'ın pasında Mbaye vuruşunu yaptı. Ederson gole izin vermedi.
67' PENALTI | Aston Villa penaltı kazandı
İsmail Yüksek'in Manzambi'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
68' GOL | Aston Villa 4-0 Fenerbahçe
Penaltıda topun başına geçen Ross Barkley vuruşunu gole çevirdi ve farkı dörde çıkardı.
69' Fenerbahçe'de üç değişiklik
Greenwood, Vedat Muriqi ve İsmail Yüksek oyundan çıkarken Nene, Bartuğ Elmaz ve Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.
72' GOL | Aston Villa 5-0 Fenerbahçe
Manzambi'nin sol kanattan Mbaye'ye bıraktığı top geriye çıkarıldı. Ross Barkley gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
73' Aston Villa'da iki değişiklik
Kamara ve Manzambi oyundan çıkarken Gomes ile Alysson oyuna dahil oldu.
78' Aston Villa'da iki değişiklik daha
Mbaye ve Nicolas Jackson oyundan çıkarken Alejandro Garnacho ile Tammy Abraham mücadeleye dahil oldu.
83' Aston Villa'da değişiklik
Ross Barkley oyundan çıkarken Leon Goretzka oyuna dahil oldu.
85' Suzuki, Oğuz Aydın'ı durdurdu
Oğuz Aydın uzak mesafeden sert vurdu. Zion Suzuki uzanarak topu kornere çeldi.
90' GOL | Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
Aston Villa sağ kanattan hızlı geldi. Ceza sahasında boş kalan Tammy Abraham, önüne gelen topu ağlara göndererek skoru 6-0 yaptı.
90' Maçın sonuna 1 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
Maç sonucu | Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
Aston Villa, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda Ross Barkley'in iki ve Tammy Abraham'ın bir golüyle Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti.
İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio, N'Golo Kante ve Kerem Aktürkoğlu'na Aston Villa deplasmanında başlangıç kadrosunda yer vermedi.
Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı tercih etti.
Asensio sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmazken Kante ile Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN ASTON VILLA MAÇI İLK 11'İ
İsmail Kartal, Aston Villa karşısında kaleyi Ederson'a emanet etti.
Savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown görev yaptı.
Orta sahada İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi forma giyerken hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin ileri uçtaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriç.
ASENSIO'NUN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI
Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde Marco Asensio, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, son karşılaşmada aldıkları darbeler nedeniyle Asensio ile Kante'nin diz bölgelerinde, Lukaku'nun ise baldırında reaksiyon tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık ekibi ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından Asensio'nun tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamasına karar verildi.
İspanyol futbolcunun rehabilitasyon sonrasında maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da bu kararda dikkate alındı.
KANTE VE LUKAKU YEDEK KULÜBESİNDE
Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve Romelu Lukaku, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen Aston Villa karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.
İki futbolcunun durumları maç öncesinde sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından değerlendirildi.
Kante ve Lukaku, Aston Villa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
MERT MÜLDÜR İNGİLTERE'YE GÖTÜRÜLMEDİ
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür, Aston Villa deplasmanının kamp kadrosunda yer almadı.
Millî futbolcu, tedavi süreci nedeniyle İngiltere'ye götürülmedi.
Marco Asensio ise İngiltere kafilesinde bulunmasına rağmen maç öncesindeki sağlık değerlendirmesinin ardından kadroya alınmadı.
Böylece Fenerbahçe, Aston Villa karşısında iki futbolcusundan yararlanamadı.
İRFAN CAN VE OĞUZ AYDIN'A İLK 11 ŞANSI
İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı Aston Villa deplasmanında ilk 11'de görevlendirdi.
İrfan Can Kahveci, Rizespor maçının 83. dakikasında Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetmişti.
Oğuz Aydın ise 87. dakikada attığı golle 3-0'lık galibiyetin skorunu belirlemişti.
İki futbolcu da Aston Villa karşısında başlangıç kadrosunda yer aldı.
İNGİLTERE'DE FENERBAHÇE'YE TARAFTAR DESTEĞİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
İngiltere'deki sarı-lacivertli taraftarlar, belirlenen toplanma alanında bir araya geldikten sonra güvenlik önlemleri eşliğinde Villa Park'a hareket etti.
Yaklaşık 1800 Fenerbahçe taraftarı, deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarına destek verdi.
FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARADI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, ilk hafta sonunda elde ettiği 1 puanın ardından Aston Villa deplasmanına çıktı.
İngiliz temsilcisi ise lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
BİR SONRAKİ RAKİP SLAVIA PRAG
Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanının ardından üçüncü hafta maçında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak.