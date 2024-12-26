Yusuf Sarı Başakşehir’de

Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun sözleşme detaylarına ilişkin bilgi verdi. İstanbul ekibi, Sarı'nın transferini duyurduğu açıklamasında, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, Turuncu-Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı.

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