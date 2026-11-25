Ailesiyle birlikte çıktığı alışveriş gezisi beklenmedik bir sağlık durumu nedeniyle yarım kalan Özge Özder, Etiler'de objektiflere yansıdı. Eczaneye uğrayarak kızı Eva Luna için ilaç alan ünlü oyuncu, zaman kaybetmeden kızının bakımıyla ilgilenmek istedi.

Sinan Güleryüz ve Özge Özder çifti, alışveriş merkezindeki planlarını yarıda kesip kızları için ilaç temin etti.

ETİLER'DE ECZANE ÇIKIŞI OBJEKTİFLERE YANSIDILAR

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, 2018 yılında dünyaevine giren ve 2021 yılında kızları Eva Luna'yı kucaklarına alan Özge Özder ile Sinan Güleryüz çifti, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde kameralara takıldı. Gezinti sırasında küçük kızlarının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine çift soluğu eczanede aldı.