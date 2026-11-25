Ailesiyle çıktığı alışveriş gezisini yarıda kesmek zorunda kaldı! Özge Özder kızı için eczaneye koştu
"Umutsuz Ev Kadınları" ve "Sadakatsiz" dizileriyle tanınan oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızları Eva Luna ile Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. Kızının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eczaneden ilaç alan Özder, muhabirlerden aceleyle izin isteyerek alandan ayrıldı.
Ailesiyle birlikte çıktığı alışveriş gezisi beklenmedik bir sağlık durumu nedeniyle yarım kalan Özge Özder, Etiler'de objektiflere yansıdı. Eczaneye uğrayarak kızı Eva Luna için ilaç alan ünlü oyuncu, zaman kaybetmeden kızının bakımıyla ilgilenmek istedi.
ETİLER'DE ECZANE ÇIKIŞI OBJEKTİFLERE YANSIDILAR
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, 2018 yılında dünyaevine giren ve 2021 yılında kızları Eva Luna'yı kucaklarına alan Özge Özder ile Sinan Güleryüz çifti, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde kameralara takıldı. Gezinti sırasında küçük kızlarının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine çift soluğu eczanede aldı.
Muhabirlerle kısa süre konuşan Özge Özder, kızının alerjisi nedeniyle reaksiyon gösterdiğini belirterek, "Kızımın alerjisi için ilaç aldık. Alerjik reaksiyon gösterdiği için şimdi müsaadenizle yüzünü yıkamam gerekiyor" dedi.
Açıklamasının ardından sohbeti kısa kesen Özder, kızı Eva Luna ile ilgilenmek üzere muhabirlerden izin isteyerek hızla oradan uzaklaştı.