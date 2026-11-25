Avşar ve Çilingiroğlu ailesinde düğün heyecanı! Zehra'nın dört yıllık aşkı evliliğe gidiyor
Yeni müzikali için gün sayan Hülya Avşar'ı bu kez bambaşka bir heyecan sardı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Londra tatilinde aldığı evlilik teklifinin ardından çiftin gelecek planları da ortaya çıktı.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu'ndan evlilik haberi geldi.
Yaklaşık dört yıldır iş insanı Mürsel Kaya ile aşk yaşayan Çilingiroğlu'nun Londra tatilinde aldığı evlilik teklifiyle hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öğrenildi.
Günaydın'dan Bülent Cankurt 25 Kasım 2025 tarihli yazısında şu ifadeleri kullanıyor:
'Kanlı Nigar'ın müzikal uyarlamasında başrolü üstlenen ve 10 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak olmanın heyecanı içinde olan Hülya Avşar, şimdilerde bambaşka bir heyecan ve mutluluk içinde!
Çünkü Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan 28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu'nun başı bağlanıyor. Evet, yanlış okumadınız...
Kendi işini kuran iç mimar kızı Zehra gelin oluyor. Öğrendim ki, yaklaşık dört yıldır flört ettiği iş adamı sevgilisi Mürsel Kaya, hafta sonunda gittikleri Londra tatilinde Zehra'ya evlenme teklif etmiş.
Zehra da büyük bir sevinçle kabul etmiş. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıklar, ilişkilerini resmileştirmek için de çok beklemek istememiş.
Önümüzdeki ay Mürsel Kaya, ailesi ile birlikte Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Zehra'yı istemeye gidecekmiş. İstemede nişan yüzüklerini de takacaklarmış. Önümüzdeki yaz da evlenmeyi planlıyorlarmış.
Hülya Avşar'ın, biricik kızının mürüvvetini göreceği için mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Allah tamamına erdirsin. Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı Zehra ile Mürsel'in mutluluğu daim olsun.