Kendi işini kuran iç mimar kızı Zehra gelin oluyor. Öğrendim ki, yaklaşık dört yıldır flört ettiği iş adamı sevgilisi Mürsel Kaya, hafta sonunda gittikleri Londra tatilinde Zehra'ya evlenme teklif etmiş.

Zehra da büyük bir sevinçle kabul etmiş. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıklar, ilişkilerini resmileştirmek için de çok beklemek istememiş.