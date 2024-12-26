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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yolcu

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler bir yandan Ocak 2025 için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan takımdan gidecek oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Fenerbahçe’nin milli oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak Cengiz için takım bulmasını istediği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder yolcu

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    Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler bir yandan Ocak 2025 için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan takımdan gidecek oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Kanarya'nın Mourinho'nun gözüne bir türlü giremeyen Cengiz Ünder'le yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçeli yöneticilerin Cengiz'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve devre arasında takım bulmasını istediği iddialar arasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu 2023 yılının yaz ayında Fransız kulübü Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe forması altında toplam 5 maça çıkarken sadece 125 dakika süre aldı. Cengiz'in de yedek kalmaktan dolayı çok mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddialar arasında.

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