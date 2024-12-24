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Talisca transferinde son detaylar masaya yatırıldı!

Yönetim artık transferde ipleri ele alıyor. Talisca için Portekizli hocanın değil, Branco ve Acun Ilıcalı’nın çok istekli olduğu iddia ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Talisca transferinde son detaylar masaya yatırıldı!

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    Lider Galatasaray ile oluşan 8 puanlık fark sonrası Fenerbahçe'de bazı taşlar yerinden oynuyor. Yönetim artık transferde çok daha fazla söz sahibi olma kararı aldı.

    Sezon başında tüm planlamayı Mourinho'nun listesi üzerinden yapan Sarı- Lacivertliler ara transferde farklı bir yol izleyecek. Bitme noktasında olan Talisca konusunda Mourinho'nun çok istekli olmadığı ancak Mario Branco ve Acın Ilıcalı'nın yoğun isteğiyle bu transferin gerçekleşeceği iddia ediliyor.

    Anderson Talisca transferinde son detaylar konuşuluyor. Resmi açıklamanın ocak ayının ilk haftasında yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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