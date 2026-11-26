İstanbul Avcılar'da elektrikli cip alev topuna döndü! E-5 trafiğe kapatıldı, sürücü son anda kurtuldu
İstanbul Avcılar'da seyir halindeki elektrikli cip bir anda alevlere teslim oldu. Motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını yolun sol şeridinde durdurarak kendisini dışarı attı. Yangın nedeniyle E-5 Karayolu'nun Beylikdüzü istikameti trafiğe kapatılırken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen cip kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde E-5 Karayolu üzerinde seyreden elektrikli cipte yangın çıktı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağının yakınında meydana gelen olayda, aracın motor bölümünden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Yangını fark eden sürücü, cipini sol şeritte durdurarak araçtan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, polis ekipleri E-5'in Beylikdüzü istikametini trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
SEYİR HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ CİP ALEV ALDI
Yangın, gece saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki metrobüs durağının yanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki elektrikli cipin motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracını yolun sol şeridinde durdurarak hızla dışarı çıktı.
E-5'İN BEYLİKDÜZÜ İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin aracı sarması üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak E-5 Karayolu'nun Beylikdüzü istikametini araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri, yanan elektrikli cipe müdahale ederek uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.
ELEKTRİKLİ CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, elektrikli cip tamamen kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmalarının ve güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından Beylikdüzü istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı. Yanan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Elektrikli cipte yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Aracın motor bölümünden yükselen alevlerin çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.