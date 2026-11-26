İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde E-5 Karayolu üzerinde seyreden elektrikli cipte yangın çıktı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağının yakınında meydana gelen olayda, aracın motor bölümünden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

SEYİR HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ CİP ALEV ALDI

Yangın, gece saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki metrobüs durağının yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki elektrikli cipin motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracını yolun sol şeridinde durdurarak hızla dışarı çıktı.