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Masuaku sürprizi! Arthur Masuaku'ya Fransa'dan talip çıktı

Nantes’ın Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Masuaku ile ilgilendiği öğrenildi. Fransız ekibinin ocak ayında teklif yapacağı ifade ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Masuaku sürprizi! Arthur Masuaku’ya Fransa’dan talip çıktı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah- Beyazlılar'da son haftalarda özellikle savunmada gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve eleştirilen isimlerden biri olan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Fransa'dan talip çıktı. Ligue 1 ekibi Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da kontratı sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkan deneyimli sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Arthur Masuaku'ya güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.

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