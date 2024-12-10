Ancelotti: Arda takımda kalacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kulüpten ayrılmayacağını ifade etti. Atalanta ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, "Arda Güler ve Endrick takımda kalacak. Daha fazla oynayabilirler ancak kimse için bir ön yargım yok" diye konuştu.

Genç oyuncular hakkında konuşan Ancelotti, "Her maç en iyi takımı sahaya koymaya çalışıyorum. Gençlere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Coşku getiriyorlar ancak genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor" sözlerini sarf etti.