Dursun özbek adına utandım! Jose Mourınho’dan Galatasaray Başkanı Özbek için olay açıklamalar

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için olay ifadeler kullandı. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Özbek'in "Başarımıza göz dikenin gözünü çıkarırım. El sürenin elini kırarım" sözlerine cevap veren Jose Mourinho, "Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm" şeklinde görüş belirtti.

GUARDIOLA'YA CEVAP VERDİ

Tecrübeli teknik adam, "Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O, 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem" diyerek sözlerini tamamladı.