İnşallah bu zulüm durur! Sofyan Amrabat: "Olanlar gerçekten korkunç"

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu. 'Elinde sihirli bir değnek olsa dünyada neyi değiştirmek istersin dünyada?' şeklindeki soruya, "Elimde sihirli değnek olsa Filistin'deki savaşı durdurmak isterdim" cevabını verdi. Tecrübeli futbolcu, "Herkes aynı, herkes eşit. Herkes huzur içinde birlikte yaşayabilir. Filistin'de olanlar gerçekten korkunç. İnşallah bu olan zulüm durur ve en hızlı şekilde barış gelir. Bunun için Allah'a her gün dua ediyorum. Çok fazla çocuk acı çekiyor orada, inşallah en kısa zamanda barış hakim olur" dedi. Amrabat, "Bir Müslüman olarak burada yaşamaktan mutluyum. Fas'a benzetiyorum kendi evimde hissediyormuş gibiyim. Negatif tek şey trafik. Çılgın bir trafik. Bir yere 1 saatten fazla sürede gidiyorsunuz. Onun dışında burada yaşamaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK HAYALİ KURUYORUM"

Amrabat, 'Eğer şampiyon olursanız yapmak istediğin çılgın bir şey var mı?' sorusuna, "Saçlarımı kestiririm (Gülerek). Hayal ediyorum şampiyonluğu hem de çok. Taraftarlarımızla şampiyonluk kutlama hayali beni çok heyecanlandırıyor. Bu kutlama çılgınca kelimesinden daha fazla olur. Ama ben çok çılgın değil sakin birisiyim" cevabını verdi.