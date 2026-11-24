YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞLARDI Son yıllarda yaşadıkları zorlu süreçlerin ardından daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmek isteyen William ve Kate, Forest Lodge'a taşınma kararıyla gündeme gelmişti.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Kate Middleton'ın kanser tedavisi sürecinin ardından alınan bu karar, kraliyet ailesi için yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmişti.

YENİ EVLERİ SEKİZ YATAK ODALI 1770'li yıllarda inşa edilen Georgian tarzındaki Forest Lodge, sekiz yatak odası ve klasik mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. 2001 yılında restore edilen malikane, zarif alçı işçilikleri, mermer şömineleri ve Venedik tarzı pencereleriyle öne çıkıyor.

59 dönümlük arazide yer alan malikanede açık yüzme havuzu, tenis kortu, seralar, ahırlar ve göletler bulunuyor.