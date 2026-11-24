Kraliçe'nin düğün hediyesi hırsızların hedefi oldu! William ve Kate'in kır evine hırsız girdi
Daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmek isteyen Prens William ve Kate Middleton, bu kez hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Kraliyet çiftinin tatillerde kullandığı malikaneyi hedef alan olayın ardından polis ekipleri harekete geçti.
İngiliz kraliyet ailesi hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki kır evine hırsız girdi.
Kraliyet çiftinin Kraliçe II. Elizabeth'ten düğün hediyesi olarak aldığı evde yaşanan olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
KRALİYETİN KIR EVİ HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU
İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta bulunan, kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi'ndeki Anmer Hall, pazartesi akşamı hırsızların hedefi oldu.
Norfolk Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, ihbar üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği ve olay sırasında evin boş olduğu belirtildi.
Hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
KRALİÇE'NİN DÜĞÜN HEDİYESİYDİ
Anmer Hall, 2011 yılında Prens William ve Kate Middleton'ın evlilikleri dolayısıyla Kraliçe II. Elizabeth tarafından çifte düğün hediyesi olarak verilmişti. Kraliyet çifti, Norfolk'taki kır evini tatillerde kısa süreli konaklamalar için kullanıyor.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞLARDI
Son yıllarda yaşadıkları zorlu süreçlerin ardından daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmek isteyen William ve Kate, Forest Lodge'a taşınma kararıyla gündeme gelmişti.
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Kate Middleton'ın kanser tedavisi sürecinin ardından alınan bu karar, kraliyet ailesi için yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmişti.
YENİ EVLERİ SEKİZ YATAK ODALI
1770'li yıllarda inşa edilen Georgian tarzındaki Forest Lodge, sekiz yatak odası ve klasik mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. 2001 yılında restore edilen malikane, zarif alçı işçilikleri, mermer şömineleri ve Venedik tarzı pencereleriyle öne çıkıyor.
59 dönümlük arazide yer alan malikanede açık yüzme havuzu, tenis kortu, seralar, ahırlar ve göletler bulunuyor.
MASRAFLARI KENDİ CEPLERİNDEN KARŞILAYACAKLAR
Kraliyet çiftinin evin yenileme masraflarını ve kira bedelini kendi özel bütçelerinden karşılayacağı belirtilmişti. William ve Kate'in, prensin tahta çıkmasının ardından da burada yaşamayı planladığı aktarılmıştı.
Evlerinde yatılı hizmetli bulundurmamayı tercih eden çiftin, çocuklarıyla birlikte daha bağımsız bir aile hayatı sürmeyi amaçladığı ifade edilmişti.