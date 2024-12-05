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Vura vura indireceğiz! Acun Ilıcalı A Spor'da Özbek'e yanıt verdi: "Yapı yıkılıyor"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in sözlerine yanıt veren Ilıcalı, "Ben merak ediyorum, G.Saray'ın hangi maçta hakkı yendi?" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Vura vura indireceğiz! Acun Ilıcalı A Spor’da Özbek’e yanıt verdi: Yapı yıkılıyor

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor'a birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önceki gün Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap veren Ilıcalı, "Fenerbahçe enselerine geldi, onlarda panik başladı. Galatasaraylılar'a sesleniyorum. Yapı yıkılıyor vura vura indireceğiz. Yapı Ahmet, Mehmet değil. Sistem şöyle işliyor;her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım. Delikanlı gibi çıkın. Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın. Biz bu tiyatronun parçası olmayacağız. Artık tiyatro bitti. Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Karşı taraftan ses yok, çok güzel" dedi. Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra kendisini zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapıldığını söyleyen Ilıcalı, "Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir" dedi. G.Saray'ın hakkının yendiğini söylediğini belirten Ilıcalı, "Ben merak ediyorum, G.Saray'ın hangi maçta hakkı yendi?" dedi.


DURSUN ÖZBEK YAPININ BİR PARÇASI

Acun Ilıcalı, "Dursun Özbek yapı kimmiş diyor ya, söylüyorum ilk başta sizsiniz. Galatasaray'ın hangi maçlarda hakkı yendi? Panik başladı çünkü Fenerbahçe geliyor. Biz adalet, Galatasaray da ayrıcalık istiyor. Fenerbahçe asla bu tiyatronun bir parçası olmayacak. Buradan net olarak söylüyorum artık tiyatro bitti" ifadesini kullandı.

TALİSCA'DA BİR NOKTAYA GELDİK

F.Bahçe Asbaşkanı Ilıcalı Talisca'nın maliyetinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Biz bu maliyetlere proje geliştirerek kulübüyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarda bu transfer olabilir" dedi. İrfan Can Kahveci ile anlaştıklarını ifade eden Ilıcalı, "Osayi ile de büyük ölçüde el sıkıştık. Tadic de büyük ihtimal kalacak" dedi.

GİZLİ GÖRÜŞME OLDU MU?

Acun Ilıcalı, Dursun Özbek'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF Başkanı ile yalıda buluştuğu sözlerine ise, "Dursun Özbek yanlış söylüyorsunuz. Yalıda falan buluşma olmadı. Peki benim sormak istediğim birşey var. Şanlıurfa'da o dönemin TFF Başkanı'yla kundura fabrikasında basından gizli bir görüşme oldu mu olmadı mı? Bunu öğrenmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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