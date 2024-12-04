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Dursun Özbek'ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: "El sürenin elini kırarım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor canlı yayınında konuştu. "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! " dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: El sürenin elini kırarım

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor canlı yayınında konuştu. Özbek hakem hatalarından bahsederek "1950'li doğumluyum. Fakir bir ilçe olan Şebinkarahisar'da doğdum. Sonra İstanbul'da okudum, erken yaşta babamı kaybettim. 13 yaşında aile reisi oldum, 22 yaşında ticarete başladım. Hayatın bütün zorluklarını gördüm. Ticaret hayatımın büyük bir bölümü otobüs sırtında, Anadolu yollarında geçti. Emeğin ne olduğunu, hayat kurmanın ne olduğunu bilen birisiyim. Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun! TFF başarısız. Eyüp maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a birisi görev verdi ve yaptı! Sabıkalı bir hakem. Görev adamı, geldi görevini yaptı ve gitti. MHK görevi verdi, çekinmeden işini yaptı. MHK'ye kim görev verdi, herhalde sayın başkan! Daha önce de Trabzon'da ve bizim Kasımpaşa maçında yaptı" diye konuştu.

YAPI YOK YALI VAR!
Ali Koç'a gönderme yapan Özbek "TFF Başkanı'nı eleştiriyordu. sonra güzelleme yapıyor. Şimdi aynı şeyi İbrahim Hacıosmanoğlu için yapıyor. Arkadaş yapı varsa açıkla! Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız kardeşim" ifadesini kullandı.

TRABZON HAKLI TFF YOK HÜKMÜNDEDİR

Trabzonspor'un "TFF yok hükmündedir" sözlerine Galatasaray Başkanı "Aynı görüşteyiz. Bizim emeğimize göz diken, isterse babamın oğlu olsun! Yapı yapı denen formatın oluşması için bu tip görüşmeler lazım! Kimse öküz altında buzağı aramasın, yapı dediklerinde aynaya baksınlar" ifadelerini kullandı.

GÖNDER BAKALIM NASIL OLUYOR!

Dursun Özbek, 2-2 berabere kaldıkları Eyüpspor maçında tartışılan kararlar veren hakem Oğuzhan Çakır hakkında "Bundan sonra aynı tarafta değiliz! TFF, MHK başarımızı etkilemek için tavır takınmıştır. Oğuzhan Çakır'ı gönder bakalım! Bak o zaman nasıl oluyor işler!" diyerek TFF'ye uyarıda bulundu.

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