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Alman Stegemann herkesi çıldırttı!

Maçın hakemi verdiği kararlar ve çıkardığı sarı kartlarla çok büyük tepki topladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Alman Stegemann herkesi çıldırttı!

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Slavia Prag deplasmanında Fenerbahçe'nin rakiplerinden birisi de hakem Sascha Stegemann oldu. Alman hakem özellikle ilk yarıda verdiği faul kararları ve gösterdiği sarı kartlarla çok büyük tepki topladı. Bir pozisyonda Edin Dzeko'ya yapılan net faulün çalınmamasının ardından teknik direktör Jose Mourinho da yedek kulübesinden fırlayarak karara itiraz attı. Fenerbahçe'den Samet, Fred, Tadic, Saint Maximin, İsmail ve Dzeko'ya sarı kart çıkaran Sascha Stegemann sosyal medyada da maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İlk yarıda Slavia Prag'ın attığı bir gol ise doğru bir ofsayt kararı sonrası iptal edildi.

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