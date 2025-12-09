takvim-logo

Bu kaçıncı! İstanbul'da park yeri kavgası yine can aldı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda otopark meselesi nedeniyle 4 kişi arasında çıkan kavgaada kan aktı. 1 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan megakentin en büyük sorunlarından biri de otopark meselesi... Çıkan anlaşmazlıklar neticesinde gün aşırı kavga haberleri geliyor. Kan dökülüyor.

İstanbul'daki trafik sorunu katlanarak büyürken park yeri yüzünden çıkan anlaşmazlıklar neticesinde gün aşırı kavga haberleri geliyor.

Mahalledeki kavga can aldı



Bu durumun son örneği Zeytinburnu'nda kayıtlara geçti... Beştelsiz Mahallesi'nde otopark meselesi yüzünden 4 kişi arasında çıkan tartışmada Sedat E. yaşamını yitirdi. Sinan A. yaralandı.

Zeytinburnu'nda park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavga kamerada: 1 ölü 1 yaralı (DHA)Zeytinburnu'nda park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavga kamerada: 1 ölü 1 yaralı (DHA)


Olaya ilişkin gözaltına alınan Nadir K. ile İbrahim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra polis ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

BİR DEĞİL İKİ DEĞİL!

Öte yandan park yeri yüzünden çıkan tartışmalar can almaya devam ediyor.



Kasım 2025 Şanlıurfa'da park yeri tartışması düğünde kanlı bitti. Silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı, 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.






Eylül 2025'te Adana'da komşular arasında araç park etme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba öldü, kızı yaralandı.

Park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 1 yaralı! O anlar kamerada



Nisan 2025'te Büyükçekmece'de park yeri tatışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişi can verdi.




Mart 2025 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki komşu aile arasında araç parkı ve ortak alan kullanımı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahların ve sopaların konuştuğu kanlı bir kavgaya dönüştü.

Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.




Aralık 2024 - İstanbul Ataşehir'de esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan park kavgası cinayetle sonuçlandı. Esnaf, apartman yöneticisini sokak ortasında silah ile kafasından vurarak öldürdü.

Park kavgasında baba oğulun öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı



Ağustos 2024'te Bayrampaşa'da otopark anlaşmazlığı yüzünden iki kişi can verdi.

