Bu kaçıncı! İstanbul'da park yeri kavgası yine can aldı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul Zeytinburnu'nda otopark meselesi nedeniyle 4 kişi arasında çıkan kavgaada kan aktı. 1 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan megakentin en büyük sorunlarından biri de otopark meselesi... Çıkan anlaşmazlıklar neticesinde gün aşırı kavga haberleri geliyor. Kan dökülüyor.
İstanbul'daki trafik sorunu katlanarak büyürken park yeri yüzünden çıkan anlaşmazlıklar neticesinde gün aşırı kavga haberleri geliyor.
Bu durumun son örneği Zeytinburnu'nda kayıtlara geçti... Beştelsiz Mahallesi'nde otopark meselesi yüzünden 4 kişi arasında çıkan tartışmada Sedat E. yaşamını yitirdi. Sinan A. yaralandı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Nadir K. ile İbrahim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra polis ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
BİR DEĞİL İKİ DEĞİL!
Öte yandan park yeri yüzünden çıkan tartışmalar can almaya devam ediyor.