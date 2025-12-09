Suriye'de zafer günü etkinliklerinde duygusal anlar: Devrimin sembolü Ümran bebek sahneye çıktı
Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenen zafer günü kutlamalarına, yıllar önce Halep’teki bombardımanda enkazdın çıkartılan “Ümran bebek” damga vurdu. Artık bir genç olarak sahneye çıkan Ümran, o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.
Suriye'de 27 Kasım 2024, ülkenin kaderini değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kasım ve aralık aylarında yaşanan peş peşe gelişmelerle tüm dünya, Suriye'de tarihi bir dönüşüme tanıklık etti. Muhalif güçler, ilerleyişlerini adım adım sürdürerek ülke genelinde kontrolü ele geçirdi ve 61 yıllık Baas rejiminin hükümranlığına resmen son verdi.
COŞKULU KUTLAMALAR
Rejimin çöküşünün birinci yıl dönümü, Suriye'nin birçok kentinde milyonların katıldığı büyük törenlerle kutlandı. Halk meydanlara akın ederek 61 yıllık baskı döneminin sona ermesini coşku içinde anarken, 8 Aralık Hürriyet Günü etkinlikleri özellikle dün yoğun katılımla dikkat çekti. Suriyeliler, yeni dönemin umut ve özgürlük mesajlarını hep birlikte haykırdı.
ARAÇLARLA UZUN KONVOYLAR OLUŞTURDULAR
Akşam saatlerinde coşku doruk noktasına ulaştı.
Ülkenin birçok noktasında Suriyeliler, araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu.
Gökyüzü havai fişek gösterileriyle renklenirken, Suriye bayrağının renklerini taşıyan sıcak hava balonları gökyüzüne salındı.
ESAD'IN SARAYINDA TÖREN YAPILDI
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda tören düzenlendi.
ÜMRAN'IN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Duygu dolu anların yaşandığı törende bir görüntü, yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.
Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın görüntüleri gündem olmuştu.
2016 yılında 5 yaşında olan Ümran Dakneş, Suriyeli muhaliflerin yayınladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görülmüştü.O fotoğraftaki çocuk artık konuşuyor: Ümran sahneye çıktı, dünya izledi
ESAD'IN SARAYINDA ZAFER KONUŞMASI YAPTI
Sene 2025 yılının Aralık ayını gösterirken Ümran bebek, bu sefer zulmünden kaçtığı Esad'ın sarayında zafer konuşması yaptı.
"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Ümran bebek konuşmasında, "Benim adım İmran. Bombardıman ve kuşatmayı atlattığımı söylüyorlar ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Üşüdüm ve kalbimde bir boşluğun olduğunu hissettim. Korkudan mıydı, ağlamaktan mıydı bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan biliyorum. Bombardıman sırasında tozla kaplı bir halde ortaya çıktım ve zafer geldiğinde hayatıma parlak bir ışık geri döndü" ifadelerini kullandı.