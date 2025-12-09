Suriye'de zafer günü etkinliklerinde duygusal anlar: Devrimin sembolü Ümran bebek sahneye çıktı

Duygu dolu anların yaşandığı törende bir görüntü, yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriye'de devrimin sembolü Ümran bebek sahneye çıktı

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Ümran bebek konuşmasında, "Benim adım İmran. Bombardıman ve kuşatmayı atlattığımı söylüyorlar ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Üşüdüm ve kalbimde bir boşluğun olduğunu hissettim. Korkudan mıydı, ağlamaktan mıydı bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan biliyorum. Bombardıman sırasında tozla kaplı bir halde ortaya çıktım ve zafer geldiğinde hayatıma parlak bir ışık geri döndü" ifadelerini kullandı.