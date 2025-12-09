CHP'li belediyeler maaş krizine teslim! İzmir Büyükşehir'in ardından Buca'da da işçiler greve gidiyor

Dün akşam saatlerinde bu sefer işveren eksik yatan maaşların kalan kısımlarının pazartesi ve Çarşamba günü hesaplara yatacağını duyursa da sonuç değişmedi. Dün 33 bin belediye işçisi iş bıraktı. Sabah erken saatlerde Basmane'de, sendikanın merkez binası önünde toplanan işçiler buradan çıplak ayakla Büyükşehir belediye hizmet binasının yer aldığı Kültürpark Basmane kapısına kadar yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri çıplak maaşa çıplak ayaklı eylem yaptı

ÇIPLAK MAAŞA ÇIPLAK AYAKLA PROTESTO

DİSK 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı açıklamada işveren tarafından işçi maaşlarının gasp edildiğini öne sürdü. İZBB Yönetiminin altına imza attığı toplu iş sözleşmesinde yer alan ikramiye ve diğer sosyal hakların aylardır ödenmediğini belirten Gül şunları söyledi:

Belediye yönetimi yapılan tüm görüşmelere rağmen bu güne kadar ödeme takvimi konusunda somut bir adım atmadı. Bu ağır bir saldırıdır. Maaşımızın içinde ödenen yemek ve yakacak haklarımız kesilmek istenmektedir. Bürokratlar, "bir sorun yok" demelerine rağmen maaşlar eksik yattı. Kiralarımızı, kredilerimizi ödeyemez hale geldik. Bu tutum sabrımızı taşırmış ve bizi sokağa itmiştir. 10'larca arkadaşımız haksız şekilde işten çıkarılmış, 100'lercesi havuzda bekletilmektedir.

Gül konuşmasının devamında ise, "Yaşam hakkını tehdit eden bir yıldırma politikasına dönmüştür. Bu baskıları sineye çekmiyoruz. Eylemimiz meşrudur, hukukidir. İş bırakma eylemimiz anayasal haktır. Sorumluluk işverene aittir. Kendimizi hatırlatmak için değil 4 aydır ödenmeyen maaşlar ve havuz sistemine karşı olmak için buradayız. Somut ödeme planı önümüze konmaz ise eylemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİNDE DE İPLER KOPTU

Bir eylem haberi de CHP'li Buca Belediyesinden geldi. Geçtiğimiz aylarda iş bırakma eylemi yapan Buca Belediyesi işçileri, belediye yönetimi tarafından kendilerine sunulan ödeme takvimine uyulmadığını, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek iş bıraktı. Sabah erken saatlerde işyerlerine gelen çalışanlar görev yaptıkları birimlerde kalarak iş durdurdu. Öğle saatlerinde belediye önünde basın açıklaması yapan işçiler alacakları yatana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.