CHP'li belediyeler maaş krizine teslim! İzmir Büyükşehir'in ardından Buca'da da işçiler greve gidiyor

İzmir’de belediyelerde sular durulmuyor. Dün maaşlarını eksik alan 33 bin İZBB çalışanının çıplak ayaklı eylemi konuşulurken, bugün de CHP’li Buca Belediyesi çalışanları verilen sözler tutulmayınca yeniden greve gidiyor. Kentteki ikinci büyük eylemle beraber CHP'li belediyelerin yönetim krizi artık iyice kapıya dayandı.

İzmir'de sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye şirketlerinde çalışan 33 bin işçinin kasım ayı maaşlarında kesintiye gitti. Alınan karar doğrulusunda işçilere her ay maaşları ile birlikte ödenen yemek yardımı, sorumluluk zammı, iş riski ve koku primi gibi kalemler Kasım ayı maaşına yansıtılmadı.

Bunun üzerine İZBB'nin İzelman, İzenerji, Ege Şehir Planlama ve İztek şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube yönetimleri acil toplantı yaparak eylem kararı aldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada bir haftalık eylem planı kamuoyu ile paylaşıldı.

Sendika işverenin yatırdığı çıplak maaşı çıplak ayakla yürüyerek protesto edeceklerini açıkladı.

4 SAATLİK GÖRÜŞMELERDEN BİR SONUÇ ÇIKMADI

Sendikanın pazartesi günü yarım gün iş bırakacağını açıklamasının ardından İZBB bürokratları hafta sonu olmasına rağmen işyerlerinde örgütlü sendikanın şube başkanlarını toplantıya çağırdı.

Taraflar arasında yaklaşık 4 saat süren görüşmede işveren İzenerji çalışanlarının maaşlarının eksik kalan kısmını yatırmayı taahhüt etse de teklif sendika kanadında kabul görmedi. Sendika işçilere gönderdiği SMS mesajında iptalin söz konusu olmadığını, eylemin açıklanan gün ve saatte yapılacağını duyurdu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE 33 BİN BELEDİYE İŞÇİSİ İŞ BIRAKTI

Dün akşam saatlerinde bu sefer işveren eksik yatan maaşların kalan kısımlarının pazartesi ve Çarşamba günü hesaplara yatacağını duyursa da sonuç değişmedi. Dün 33 bin belediye işçisi iş bıraktı. Sabah erken saatlerde Basmane'de, sendikanın merkez binası önünde toplanan işçiler buradan çıplak ayakla Büyükşehir belediye hizmet binasının yer aldığı Kültürpark Basmane kapısına kadar yürüdü.

ÇIPLAK MAAŞA ÇIPLAK AYAKLA PROTESTO

DİSK 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı açıklamada işveren tarafından işçi maaşlarının gasp edildiğini öne sürdü. İZBB Yönetiminin altına imza attığı toplu iş sözleşmesinde yer alan ikramiye ve diğer sosyal hakların aylardır ödenmediğini belirten Gül şunları söyledi:

Belediye yönetimi yapılan tüm görüşmelere rağmen bu güne kadar ödeme takvimi konusunda somut bir adım atmadı. Bu ağır bir saldırıdır. Maaşımızın içinde ödenen yemek ve yakacak haklarımız kesilmek istenmektedir. Bürokratlar, "bir sorun yok" demelerine rağmen maaşlar eksik yattı. Kiralarımızı, kredilerimizi ödeyemez hale geldik. Bu tutum sabrımızı taşırmış ve bizi sokağa itmiştir. 10'larca arkadaşımız haksız şekilde işten çıkarılmış, 100'lercesi havuzda bekletilmektedir.

Gül konuşmasının devamında ise, "Yaşam hakkını tehdit eden bir yıldırma politikasına dönmüştür. Bu baskıları sineye çekmiyoruz. Eylemimiz meşrudur, hukukidir. İş bırakma eylemimiz anayasal haktır. Sorumluluk işverene aittir. Kendimizi hatırlatmak için değil 4 aydır ödenmeyen maaşlar ve havuz sistemine karşı olmak için buradayız. Somut ödeme planı önümüze konmaz ise eylemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİNDE DE İPLER KOPTU

Bir eylem haberi de CHP'li Buca Belediyesinden geldi. Geçtiğimiz aylarda iş bırakma eylemi yapan Buca Belediyesi işçileri, belediye yönetimi tarafından kendilerine sunulan ödeme takvimine uyulmadığını, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek iş bıraktı. Sabah erken saatlerde işyerlerine gelen çalışanlar görev yaptıkları birimlerde kalarak iş durdurdu. Öğle saatlerinde belediye önünde basın açıklaması yapan işçiler alacakları yatana kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

UZLAŞMA SAĞLANMAZSA BUCA'DA ÇÖPLER TOPLANMAYACAK

Şimdi tüm gözler sendika ile belediye yönetimi arasında ilerleyen saatlerde yapılacak görüşmelere çevrildi. Eğere taraflar arasında uzlaşma olmazsa temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler iş başı yapmadığı için ilçenin cadde ve sokaklarındaki çöpler toplanmayacak.

Durum böyle olunca geçtiğimiz aylarda iş bırakma eylemi sonrası oluşan çöp dağları yine ilçe sokaklarını kaplayacak.

