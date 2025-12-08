İstanbul Erkek Lisesi’nde kızlar isyanda: Zorbalık ve taciz buz dağının görünen yüzü
Türkiye’nin 500 tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı yaşandı. Sözlü taciz ve şiddete maruz kalan kız öğrenciler bir açıklama yaptı: Bu daha buz dağının görünen yüzü, ölüm tehdidi bile var.
Ülkenin hem en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'nde akran skandalı büyüyor. İddiaya göre 9'uncu sınıftaki erkek öğrenciler kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladı.
Bunun üzerine 11'inci sınıf öğrencileri 9'uncu sınıf öğrencilerini darp etti. Kız öğrenciler ise yaşananları aktardı.
"Bu yaşadığımız olaylar buz dağının sadece görünen yüzü. Büyük tedirginlik yaşıyoruz" deyip şu ifadeleri kullandı: Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz güvende değiliz. Bizlerin uğradığı mağduriyet telafi edilemeyecek kadar derin ve ağırdır.
HERKES KORKUYOR
Konuyla ilgili konuşan bir veli, "Şiddeti desteklemiyoruz ancak üst sınıflar kardeşlerini korumak için böyle bir olaya karıştı. Benim kızım 'Anne okulda artık yürürken bile rahatsız oluyorum acaba biri fotoğraf çeker mi ya da başka şeyler düşünürler mi' diyor" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA AÇILDI
İddialar üzerine İstanbul Valiliği okulda idari soruşturma başlattı. Soruşturmanın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendiriler müfettişler tarafından yapıldığı kaydedildi.