Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, hücum hattına yapılacak takviyeler için flaş isimleri gündemine aldı. İşte detaylar ve son gelişmeler...
Fenerbahçe'de arka arkaya gelen puan kayıpları kulüp içinde büyük bir hareketlilik yarattı.
Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetin, futbolcuların moralini yükseltmek ve takımı yeniden motive etmek için Samandıra'da yoğun mesaiye başladığı belirtildi. Takım kaptanlarının da devreye girerek oyunculara ara transfer dönemine kadar puan kaybının kabul edilemeyeceğini sık sık hatırlatacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, kısa sürede toparlanarak üst üste galibiyet serisi yakalamak ve tekrar çıkışa geçmek. Transfer dönemine kadar sorun yaşanmaması hâlinde, sezonun ikinci yarısında hem daha güçlü bir kadro hem de daha etkili bir oyun için yönetimin gereken her adımı atmaya hazır olduğu vurgulandı.
Teknik direktör Tedesco'nun sorun tespit ettiği bölgelerle ilgili hazırladığı geniş kapsamlı rapor doğrultusunda, Başkan Saran ve ekibinin listedeki her oyuncu ve kulüple tek tek görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde ilk hedefin golcü takviyesi olduğu kaydedildi. Jhon Duran'ın tam olarak hazır olmaması ve En Nesyri'nin geçen sezonki formunun gerisinde kalması nedeniyle, takıma skora doğrudan katkı sağlayacak bir forvetin mutlaka kadroya katılması planlanıyor.
BECAO KADRO DIŞI
Fenerbahçe Kulübü'nde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bir kadro dışı kararı daha geldi.
Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper oyuncusu Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır."
Uzun süreli sakatlıktan döndükten sonra yaklaşık 3 aydır takımla çalışmalarını sürdüren Becao'nun antrenman performansı yeterli görülmedi. 15 Aralık 2024'te çapraz bağında yırtık tespit edilen Brezilyalı stoper, daha sonra geçen 1 yıllık sürede sadece 1 maçta 6 dakika süre alabildi. 29 yaşındaki Becao, bu dönemde 39 maç kaçırdı. 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle toplam 69 maçta kadroda yer alamadı.
Öte yandan Domenico Tedesco'nun kadroda düşünümediği Rodrigo Becao, devre arasında Fenerbahçe'ye veda ediyor. Oyuncuya İtalya'dan Parma talip oldu. İtalyanların devre arasında teklif yapması bekleniyor.
Sambacı için Fenerbahçe 5 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.
KEREM ELEŞTİRİLİYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Henüz istenilen seviyeye gelemeyen milli oyuncu, son oynanan Başakşehir mücadelesindeki performansıyla da taraftarların tepkisini çekti.
Fenerbahçeli taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerin başında gelen Kerem, RAMS Başakşehir maçını 6.1 reytingle tamamladı ve bu sezonki en düşük performanslarından birini sergiledi.
Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmada 11 kez top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu, şut atamadı, girdiği 4 ikili mücadeleyi de kaybetti.
Fenerbahçe formasıyla ligde 11 maça çıkan ve 803 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşarken, geçtiğimiz yıllardaki sezon başlangıçlarının çok uzağında kaldı.
EN-NESYRI YOLCU
Başakşehir maçında hücum hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de kulübeden gelen Youssef En-Nesyri, dertlere çare olmak yerine krizi daha da derinleştirdi.
Geçen sezon en iyi yaptığı iş olan hava toplarında bu yıl hayli etkisiz olan Nesyri, Başakşehir maçında karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda yaptığı tercihle hedef tahtasına oturtuldu.
Yönetim, taraftarla arası açılan Faslı forvette daha fazla zarar etmeden aksiyon almak istiyor. Geçen sezon 40 milyon euro civarı teklif getiren Nesyri'nin, neredeyse geldiği paraya ayrılmasına rıza gösterilecek.
Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan, İtalya ve İspanya'da pazarı olan Faslı forveti 25 milyon euro bandında bir bedele göndermeyi hedefliyor.
YERİNE SÖRLOTH
Yerine bir numaralı aday ise Atletico Madrid'den Alexander Sörloth. Madrid'de rotasyon oyuncusu olarak görülmekten mutsuz olan Norveçli, Dünya Kupası'na hazır şekilde gitmek istiyor.
2024'te 32 milyon euroya Villarreal'den Atletico'ya geçen Sörloth'un piyasası 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
30 yaşındaki golcünün menajeriyle bu hafta bir görüşme yapılacak. Oyuncu, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
SALAH'A FENERBAHÇE ÇAĞRISI
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Salah'a Fenerbahçe çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve Salah'ı etiketleyen Kutlualp, paylaşımında, "Come to Fenerbahçe! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen sevgiyi hisset." dedi.
Liverpool'da bu sezon 19 maçta süre bulan 33 yaşındaki Salah, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.