Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!

Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetin, futbolcuların moralini yükseltmek ve takımı yeniden motive etmek için Samandıra'da yoğun mesaiye başladığı belirtildi. Takım kaptanlarının da devreye girerek oyunculara ara transfer dönemine kadar puan kaybının kabul edilemeyeceğini sık sık hatırlatacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, kısa sürede toparlanarak üst üste galibiyet serisi yakalamak ve tekrar çıkışa geçmek. Transfer dönemine kadar sorun yaşanmaması hâlinde, sezonun ikinci yarısında hem daha güçlü bir kadro hem de daha etkili bir oyun için yönetimin gereken her adımı atmaya hazır olduğu vurgulandı.



