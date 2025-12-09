CHP’nin çağ dışı belediyeciliği İzmir’den sonra Manisa’yı da kurutuyor

Haberler

Kuraklık ve yağış azlığı, İzmir’in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nı kuruma noktasına getirdi. Şehir, içme suyunun %60’ını Manisa’dan karşılamak zorunda kalıyor. Uzmanlar, barajın ölü hacminden su çekmenin yeraltı sularını tehlikeye attığını dolayısıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yanlış yaptığını dile getiriyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 11:22

İzmir'de Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 60'ının Manisa'dan karşılandığını belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sadece İzmir kurumuyor, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor" dedi. Kentte yağış azlığı, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar, kuruma noktasına geldi. Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştüğü için barajdan kentin içme suyu ihtiyacı karşılanamaz oldu. Günlük 200 bin metreküp su çekilen Tahtalı Barajı'ndan 3 Kasım'dan beri 50 bin metreküp su çekildiğini söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Tahtalı Barajı'nda yüzde 0,97'yi gördük. Aktif hacmi 300 milyon metreküp olan barajda 2 milyon 800 bin metreküp su kaldı. İzmir'in içme suyunun karşılandığı barajdan artık ihtiyacın yüzde 5'ini alabiliyorlar" dedi.

Baraj (DHA) "ÖLÜ HACİMDEN SU ÇEKMEK, BÜYÜK BİR YANLIŞ" İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün artık Manisa'dan karşılandığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Manisa'nın yer altı kaynaklarından günlük yaklaşık 230 bin metreküp, Gördes Barajı'nın ölü hacminden de yaklaşık 130 bin metreküp su alıyoruz. Suyun yaklaşık yüzde 60'ını Manisa'dan çekiyoruz. Sadece İzmir kurumuyor, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor" diye konuştu. Gördes Barajı'nın ölü hacminin 15 milyon metreküp, Tahtalı Barajı'nın ise 20 milyon metreküp olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, barajların ölü hacminden su çekilmesinin büyük bir yanlış olduğunu kaydetti.