Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!
Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın banka hesaplarında 2017 ve sonrasında 204 milyon TL giriş, 207 milyon 475 bin TL para çıkışı olduğu tespit edildi. Yandaş'ın Ersen Dikmen'e gönderdiği 4.5 milyon TL'nin ise bahis sitelerine aktartıldığı saptandı. Rapordaki en kritik tespit ise Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek için oynanan bahisler oldu. "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür" kuponlarının olağan dışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların da kazandığı tespit edildi. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün hesabındaki 22 milyon liralık şüpheli hareketler ve Metehan Baltacı’nın bahis geçmişi de skandalı gözler önüne serdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı kapsamlı rapor; Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile onun adına bahis oynadığı saptanan Ersen Dikmen arasındaki para ve bahis trafiğini gün yüzüne çıkardı. Raporda, Süper Lig Hakemi Zorbay Küçük'ün hesaplarındaki olağandışı şüpheli para trafiği ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın oynadığı bahis kuponlarına dair detaylar da yer aldı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın banka hesaplarında 2017 ve sonrası 204 milyon lira giriş, 207 milyon 475 bin lira para çıkışı olduğu saptandı. Yandaş'ın, adına bahis oynadığı saptanan Ersen Dikmen'e 2021-2025 yılları arasında 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, paranın gönderilir gönderilmez bahis sitelerine aktartıldığı belirlendi.
974 İŞLEMDE 204 MİLYON PARA GİRİŞİ
TAKVİM'in ulaştığı MASAK'ın raporuna göre; Yandaş'ın 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki iç transferler hariç toplam 974 işlemde 204 milyon 138 bin 616 lira tutarlı para girişi olduğu, 3 bin 747 işlemde ise 207 milyon 475 bin 422 lira tutarında para çıkışı olduğu belirlendi. MASAK, Yandaş'ın para ilişkisi içinde bulunduğu 28 gerçek ve tüzel kişinin yasadışı bahis ve kumar kapsamında istihbari kayda sahip olduğunu ve bu bilgilerin diğer soruşturma bulgularıyla teyit edileceğini bildirdi. Yandaş'ın Bilyoner'e 2017-2022 arasında 676 işlemle toplam 115 bin 317 lira yatırdığı, 17 işlemle 42 bin 250 lira çektiği ve 2016-2019 yılları arasında 1006 farklı kupon ID'sine sahip bahis oynadığı tespit edildi. Bu veriler sporcuya ait uzun dönemli bir bahis alışkanlığını ortaya koydu.
Rapora göre Yandaş'ın Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında gönderdiği para toplamda 4 milyon 453 bin 62 lira. Para gönderilir gönderilmez Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. hesabına aktarılıyor; aynı dönemlerde benzer meblağların Nesine ve Misli isimli diğer yasal bahis platformlarına da yönlendirildiği tespit ediliyor. MASAK bu işlemlerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmemesi" maddesi kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Rapor, Dikmen'in aynı dönemlerde Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiğini ortaya koyuyor ve bu iki yönlü para trafiği savcılık tarafından "bahis fonu devir-geri devir ilişkisi" ihtimaliyle inceleniyor. Tüm veri akışı bir araya getirildiğinde Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş adına bahis oynadığı şüphesinin güçlü bir olasılık haline geldiği değerlendiriliyor.
İSMAİL YÜKSEK'E ÖZEL BAHİS: KART GÖRÜR, FAUL YAPAR
MASAK raporunda en dikkat çekici tespitlerden biri ise Fenerbahçeli orta saha oyuncusu, milli futbolcu İsmail Yüksek'e oynanan özel bahislerin yoğunluğu oldu. Takvim'den Abdurahman Şimşek'in haberine göre, raporda "Oyuncu Özel Kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek" kuponlarının olağandışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların kazandığı belirtiliyor. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen aracılığıyla oynadığı bahislerin bu denli hedefli olması, soruşturmanın seyri açısından kritik önemde.
BALTACI'NIN BAHİS GEÇMİŞİ
MASAK tarafından yürütülen incelemede Metehan Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor forması giydiği dönemlerde toplamda 36 adet bahis kuponu oynadığı belirlendi. Söz konusu kuponların 5 ile 1800 lira arasında değişen tutarlarda olduğu, Baltacı'nın bu 36 kupondan 5'ini kazanarak 920 lira kazanç elde ettiği tespit edildi. MASAK, Baltacı'nın bahis faaliyetlerinin tutar olarak düşük görünmesine rağmen profesyonel bir futbolcu açısından disiplin ve etik yönüyle soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini not etti.
ZORBAY KÜÇÜK'ÜN HESABINDA 22 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM
Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün hesap hareketleri de MASAK'ın radarına takıldı. Küçük'ün banka hesaplarında 74 farklı kişiden 894 işlemle toplam 14 milyon 462 bin 776 lira giriş, 204 farklı kişiye 1181 işlemle 7 milyon 914 bin 669 lira çıkış olmak üzere toplam 22 milyon 377 bin 445 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bahis geçmişi bulunan kişilerle şüpheli finansal temasta bulunan Küçük'ün 2019'da 1700 liralık para alışverişi yaptığı Ramazan Tartar hakkında Adana Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2025'te "Spor Kanunu'na Muhalefet" kapsamında işlem yapıldığı belirlendi.
FENERBAHÇE MAÇLARINA KUPON BASTI
MASAK'ın çözümlediği bahis kuponlarında Ersen Dikmen'in, Mert Hakan Yandaş'tan para almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021'den itibaren yoğun şekilde Fenerbahçe maçlarına bahis oynadığı belirlendi. Kuponların oynandığı saatler ile para transferinin gerçekleştiği dakikaların çarpıcı biçimde örtüştüğü kaydediliyor.
KULÜP BAŞKANLARI BERABERLİK İÇİN ANLAŞTI
Savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen sevk yazısında, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'le ilgili tespitler yer aldı. 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının berabere bitmesi için iki kulüp başkanının anlaşma yaptığı belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır."
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
KİMLER TUTUKLANDI?
Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.
ADLİ KONTROL UYGULANAN İSİMLER
Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.