Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!

İSMAİL YÜKSEK'E ÖZEL BAHİS: KART GÖRÜR, FAUL YAPAR MASAK raporunda en dikkat çekici tespitlerden biri ise Fenerbahçeli orta saha oyuncusu, milli futbolcu İsmail Yüksek'e oynanan özel bahislerin yoğunluğu oldu. Takvim'den Abdurahman Şimşek'in haberine göre, raporda "Oyuncu Özel Kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek" kuponlarının olağandışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların kazandığı belirtiliyor. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 'ın Ersen Dikmen aracılığıyla oynadığı bahislerin bu denli hedefli olması, soruşturmanın seyri açısından kritik önemde.

MASAK tarafından yürütülen incelemede Metehan Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor forması giydiği dönemlerde toplamda 36 adet bahis kuponu oynadığı belirlendi. Söz konusu kuponların 5 ile 1800 lira arasında değişen tutarlarda olduğu, Baltacı'nın bu 36 kupondan 5'ini kazanarak 920 lira kazanç elde ettiği tespit edildi. MASAK, Baltacı'nın bahis faaliyetlerinin tutar olarak düşük görünmesine rağmen profesyonel bir futbolcu açısından disiplin ve etik yönüyle soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini not etti.

Süper Lig hakemi Zorbay Küçük (AA)

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN HESABINDA 22 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM



Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün hesap hareketleri de MASAK'ın radarına takıldı. Küçük'ün banka hesaplarında 74 farklı kişiden 894 işlemle toplam 14 milyon 462 bin 776 lira giriş, 204 farklı kişiye 1181 işlemle 7 milyon 914 bin 669 lira çıkış olmak üzere toplam 22 milyon 377 bin 445 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bahis geçmişi bulunan kişilerle şüpheli finansal temasta bulunan Küçük'ün 2019'da 1700 liralık para alışverişi yaptığı Ramazan Tartar hakkında Adana Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2025'te "Spor Kanunu'na Muhalefet" kapsamında işlem yapıldığı belirlendi.



FENERBAHÇE MAÇLARINA KUPON BASTI



MASAK'ın çözümlediği bahis kuponlarında Ersen Dikmen'in, Mert Hakan Yandaş'tan para almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021'den itibaren yoğun şekilde Fenerbahçe maçlarına bahis oynadığı belirlendi. Kuponların oynandığı saatler ile para transferinin gerçekleştiği dakikaların çarpıcı biçimde örtüştüğü kaydediliyor.