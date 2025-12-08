Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü

YPG elebaşı Mazlum Abdi 'nin İsrail basınına verdiği röportajda örgütü Batı için "daha iyi bir model" olarak tanımlaması, uzun süredir yürütülen özerklik planının artık saklanmadığını gösterdi. Abdi'nin sözlerinin, Neçirvan Barzani ve ENKS cephesinin "Suriye adem-i merkeziyetçi olacak" yönündeki açıklamalarıyla örtüşmesi dikkat çekti. Abdi'nin Barzani'ye verdiği açık teşekkür ise Erbil–Kamışlı hattındaki işbirliğinin en net göstergesi oldu.

Barzani–Abdi hattında Suriye'nin kuzeyine yönelik "adem-i merkeziyetçilik" projesi giderek görünür hale gelirken, DEM Parti 'nin Meclis'te yaptığı son çıkış bu zincirin Türkiye'deki siyasi yansıması olarak öne çıktı.

KOÇYİĞİT'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

DEM Parti cephesinden gelen açıklamalar zincirinde, kısa süre önce Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeleri de tartışma yaratmıştı. Koçyiğit, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben iktidarın, iktidarda kalıp kalmamaktan bağımsız olarak bu süreci yürüttüğünü hiç düşünmedim… Ama bunu AKP için söylemek mümkün mü?"

Koçyiğit'in İmralı temaslarının ardından yaptığı skandal açıklamalar, sürecin ilerlemesine katkı sunmak yerine mevcut zemini zedeleyen bir politika çizgisine işaret etmişti.

Koçyiğit'in ifadeleri, bölgedeki silahlı yapılar üzerinde baskı oluşturulması gereken bir dönemde tam tersine bu yapılara alan açan bir yaklaşım şeklinde değerlendirildi. Başkan Erdoğan'ın yıllardır Kürt meselesinde demokratik yöntemlerle çözüm arayışına vurgu yapan tutumu bilinirken, Koçyiğit'in bu çerçeveyle uyuşmayan fitne tohumu eken çıkışı siyasi çevrelerde tepki toplamıştı.