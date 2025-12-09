Adli emanette yeni dönem: "Banka sistemi" geliyor!

Adli emanete banka modeli geliyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

3 KİŞİDE 3 ANAHTAR

Sistemde değişikliğe gidileceğini belirten Bakan Tunç bankara örnek gösterek şu ifadeleri kullandı:

"Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız. Mesela bankalarda kasaların güvenliği üç anahtarla sağlanıyor, üç kişide üç anahtar oluyor. Üçünün bir araya gelmesiyle kasa açılıyor. Benzer bir uygulamaya yer vereceğiz. Güvenli, istismara kapalı bir yapı kuracağız. Biz bu konuda yapılması gerekenleri yapıyoruz. Kâğıt üzerinde denetimler yapılıyor. Ancak görüldü ki bunun ötesine geçmek gerekiyor. Adli emanetlerimiz, en hırsız, en yolsuz kişilerin en kapsamlı planlarıyla bile el uzatamayacakları yerler olmalı. Bunun üzerinde çalışıyoruz."