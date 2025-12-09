Adli emanette yeni dönem: "Banka sistemi" geliyor!

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'daki 147 milyon liralık adli emanet soygununun ardından art arda ortaya çıkan usulsüzlükler üzerine 81 ile sıkı denetim talimatı gönderen Adalet Bakanlığı, istismarları bitirmek için “banka modeli”ne geçiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üç anahtarla açılan kasa sistemi benzeri güvenlik yapısının adli emanete taşınacağını belirtti.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyon liralık adli emanet soygununun ardından peş peşe gelen skandallar yargı teşkilatını alarma geçirdi.

Adalet Bakanlığı 81 ile "sıkı denetim" talimatı gönderdi. Büyükçekmece ve Adalar Adliyesi'ndeki usulsüzlüklerin ardından Diyarbakır ve Konya'dan da benzer haberler geldi.

ADLİ EMANETE BANKA MODELİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli emanetlerde yaşanan istismarları tamamen bitirmek için yeni bir sistem kurulacağını açıkladı. Tunç, "Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız" diyerek yapılacak dönüşümün detaylarını paylaştı.

Adli emanete banka modeli geliyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Adli emanete banka modeli geliyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"EMANETE HIYANET EDENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMIYOR
Adli emanet depolarının güvenliğinin bugüne kadar tüm denetim mekanizmalarına rağmen istismar edildiğini vurgulayan Bakan Tunç, hem idari hem de adli süreçlerde kim sorumluysa gerekenin yapıldığını belirtti.

Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltereye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrıAdliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltereye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı

Hürriyet'e konuşan Bakan Yılmaz Tunç, bu konuda bir acil eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve mahkemelerdeki adli emanetler bölümlerine neşter atacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğraf: AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğraf: AA)

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Adli emanet, adı üstünde emanet. Emanete hıyanet edenler kim olursa olsunlar gözlerinin yaşına bakılmıyor. Hepsinin üzerine kararlılıkla gidiliyor. Yargı, bu konuda atılması gereken adımları atıyor. İdari açıdan kimin sorumluluğu varsa hepsinden hesap soruluyor."

Adli emanete banka modeli geliyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Adli emanete banka modeli geliyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

3 KİŞİDE 3 ANAHTAR
Sistemde değişikliğe gidileceğini belirten Bakan Tunç bankara örnek gösterek şu ifadeleri kullandı:

"Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız. Mesela bankalarda kasaların güvenliği üç anahtarla sağlanıyor, üç kişide üç anahtar oluyor. Üçünün bir araya gelmesiyle kasa açılıyor. Benzer bir uygulamaya yer vereceğiz. Güvenli, istismara kapalı bir yapı kuracağız. Biz bu konuda yapılması gerekenleri yapıyoruz. Kâğıt üzerinde denetimler yapılıyor. Ancak görüldü ki bunun ötesine geçmek gerekiyor. Adli emanetlerimiz, en hırsız, en yolsuz kişilerin en kapsamlı planlarıyla bile el uzatamayacakları yerler olmalı. Bunun üzerinde çalışıyoruz."

