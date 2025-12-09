Müge Anlı canlı izle: atv Müge Anlı son bölümde ne oldu? Sami Kırkuşu ölüme mi terk edildi?
atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.
Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
OLAY YERİNDE SORU İŞARETLERİNE YENİSİ EKLENDİ
Sevgilisi, falezlerden düşen Sami Kırkuşu ile geçirdiği son akşamı anlattı. Olaya ilişkin şüphe derinleşirken Sibel Yılmaz'ın ifadeleri arasındaki çelişki dikkat çekti.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Bir yanı ihanete uğramanın verdiği hayal kırıklığıyla sarsılan Cemile Kırkuşu, cinayete kurban gittiği düşünülen eşi Sami Kırkuşu'nun mezarını ziyaret etti. Gözyaşları içinde eşinin toprağına sarılan Cemile Kırkuşu, "Sibel'i çok mu sevdin?" diyerek feryat etti. Kocasının öldürüldüğünü düşünen Cemile Kırkuşu, Sibel Yılmaz'a seslenerek "Onu ölüme terk ettin" dedi.