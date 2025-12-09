Son dakika! TFF'nin bahis soruşturmasında 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Futbolcu (AA)

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu aşağıda yer almaktadır.

Abdulcebrail Akbulut: Düzce Cam Düzcespor

Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor Fk

Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77 Spor Kulübü

Berat Badak: Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Berke Çelik: Mdgrup Osmaniyespor

Bilal Güven: Niğde Belediyesi Spor

Buğra Çiçek: Bucaspor 1928

Burak Tolunay Sekin: Menemen Futbol Kulübü

Cengiz Alp Köseer: İkas Eyüpspor

Emin Kaan Arslan: Bulvarspor

Emin Yakup Oktay: Oktaş Uşak Spor A.Ş.

Emirhan Sefa Öz: Etimesgut Spor Kulübü