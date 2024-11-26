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Medina için Porto devrede!

Fenerbahçe’nin anlaştığı Medina için Portekiz devi Porto’nun araya girdiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Medina için Porto devrede!

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Boca Juniors'un orta sahası Cristian Medina ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Medina transferi için girişimlerini sürdüren Fener'in, 22 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibiyle 15 milyon dolar bonservis+5 milyon dolar bonus+sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladığı ve Medina'nın ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü. Arjantin basını, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.

RİNİTİ'DEN ŞOK YORUM
El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Porto'ya gidebilir" yorumunu yaptı.

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