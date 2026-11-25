ARKAİK'TEN OSMANLI'YA 4 FARKLI MEDENİYETİN İZİ VAR

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler tarafından 24 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreste yapılan detaylı aramalarda Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 142 sikke bulundu.

Emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla ele geçirilen materyaller arasında sadece sikkelerin değil, aynı zamanda Roma ve Bizans dönemlerine ait 45 adet yüzük, ok ucu ve sapan taşı gibi tarihi objelerin de yer aldığı kaydedildi.

Eserlerin kondisyonlarının ve tarihsel değerlerinin korunması adına emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı bildirildi.

Tarihi mirasın korunmasına yönelik adli süreç başlatılırken paha biçilemez eserlerin uzman incelemesinin ardından müze yetkililerine teslim edileceği bildirildi.