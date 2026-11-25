Menemen'de tarihi eser operasyonu: Arkaik'ten Osmanlı'ya uzanan 187 eser kurtarıldı
Menemen’de gerçekleştirilen operasyonla Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu saptanan toplam 187 tarihi eser muhafaza altına alındı. Baskında 142 sikkenin yanı sıra savaş ve süs eşyası niteliğindeki 45 obje polis tarafından bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı, ele geçirilen eserlerin ise müze müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği bildirildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen paha biçilemez mirasın karanlık ellerde kaybolmasını önlemek amacıyla düğmeye basan polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri baskınla yüzyıllara şahitlik eden 187 eseri gün ışığına çıkardı.
KÜLTÜREL MİRAS OPERASYONU
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve yasa dışı ticaretin durdurulması amacıyla kapsamlı çalışma başlattı.
Belirlenen hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyonda, binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan toplam 187 parça tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonun, kültürel mirasın korunması adına yürütülen kararlı mücadelenin parçası olduğu vurgulandı.
ARKAİK'TEN OSMANLI'YA 4 FARKLI MEDENİYETİN İZİ VAR
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler tarafından 24 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreste yapılan detaylı aramalarda Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 142 sikke bulundu.
Emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla ele geçirilen materyaller arasında sadece sikkelerin değil, aynı zamanda Roma ve Bizans dönemlerine ait 45 adet yüzük, ok ucu ve sapan taşı gibi tarihi objelerin de yer aldığı kaydedildi.
Eserlerin kondisyonlarının ve tarihsel değerlerinin korunması adına emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı bildirildi.
1 GÖZALTI
Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında emniyet birimlerince gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.
Şüpheli şahıs hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yürütüldüğü ifade edildi.
Ele geçirilen paha biçilemez nitelikteki eserlerin, yapılacak detaylı incelemelerin ardından müze müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği ve olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği aktarıldı.