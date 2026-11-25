Bu beyanla Levent, finansal yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla başkalarının ismini kullanarak bankacılık işlemleri yürüttüğünü mahkeme huzurunda doğrulamış oldu.

Levent, asistanının tutukluluğunun ahlaki olmadığını savunarak, " Eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır çünkü bu benim hesaplarımdır " ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve halihazırda Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent , asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını şahsi amaçları doğrultusunda kullandığını açıkladı.

AHBAP'TAN KARDEŞE 1 MİLYAR

Kardeşi Berkant Acil ile arasındaki ilişkiye ve mesajlaşmalara da değinen Levent, rüşvet veya ihale kapsamında hiçbir beyanının bulunmadığını öne sürdü.

Borç alışverişinin doğal olduğunu savunan Levent, "Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır, yani hep borç alırım. Kardeşim zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansı doğanın, eşyanın tabiatına aykırı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tespit edilen, Ahbap Derneği'nden kardeşi Berkant Acil'e 1 milyar lira aktarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Levent, dernek yönetiminin şeffaf olduğunu iddia etti.