Şile Belediyesi davasında Haluk Levent hakim karşısında: "Yeliz’i salın beni alın”... Ahbap'tan 1 milyar iddiası
Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının odağındaki Şile Belediyesi davasında tanık kürsüsüne çıkan Haluk Levent, Ahbap Derneği ile ilgili iddiaları cevapladı. Asistanı Yeliz Kaya’nın suçsuz olduğunu öne süren Haluk Levent, kendi finansal sorunlarını örtbas etmek için başkalarının banka hesaplarını kullandığını itiraf etti. Kardeşi Berkant Acil’i de savunan Levent, ondan sürekli borç aldığını söyledi. Berkant Acil’i “ailenin yüz akı” olarak tanımlayan Levent, Ahbap’ı da “dünyanın en büyük ve en başarılı derneği” ilan etti. Levent, “Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır” dedi.
Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk ağının açığa çıkarıldığı davanın 11. celsesinde, tutuklu tanık Haluk Levent'in şahsi icra borçlarından kaçmak için asistanının hesaplarını kullandığını itiraf etti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılanan 53 sanığın dosyası Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.
Şile Belediyesi'ne yönelik 10 Temmuz 2025'te başlatılan operasyonlarla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında hazırlanan iddianamede, 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
ONUN YERİNE BENİ TUTUKLAYIN
Duruşmada tanık olarak dinlenen ve halihazırda Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını şahsi amaçları doğrultusunda kullandığını açıkladı.
Levent, asistanının tutukluluğunun ahlaki olmadığını savunarak, "Eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır çünkü bu benim hesaplarımdır" ifadelerini kullandı.
Bu beyanla Levent, finansal yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla başkalarının ismini kullanarak bankacılık işlemleri yürüttüğünü mahkeme huzurunda doğrulamış oldu.
AHBAP'TAN KARDEŞE 1 MİLYAR
Kardeşi Berkant Acil ile arasındaki ilişkiye ve mesajlaşmalara da değinen Levent, rüşvet veya ihale kapsamında hiçbir beyanının bulunmadığını öne sürdü.
Borç alışverişinin doğal olduğunu savunan Levent, "Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır, yani hep borç alırım. Kardeşim zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansı doğanın, eşyanın tabiatına aykırı" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tespit edilen, Ahbap Derneği'nden kardeşi Berkant Acil'e 1 milyar lira aktarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Levent, dernek yönetiminin şeffaf olduğunu iddia etti.
'PARALAR DEFTERDE'
Ahbap Derneği'nin deprem bölgesindeki faaliyetlerini ön plana çıkaran Levent, derneğin bağış yönetimiyle ilgili eleştirilere cevap vererek, "Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim Ahbap Derneği ile karıştırılmıştır" şeklinde konuştu.
Tanıklığı sırasında cezaevi koşullarından da bahseden Haluk Levent, 4,5 aydır tek başına bir hücrede tutulduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı ileri tarihe erteledi.
BELEDİYEYE NASIL ÇÖKTÜKLERİNİ TAKVİM ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, 25 Haziran 2024 tarihli 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali organizasyon işi, doğrudan temin usulüyle yaklaşık 38 milyon 212 bin 549 TL bedelle Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu Sur Müzik firmasına verildi.
Fakat tanık ve şüpheli ifadeleri, Sur Müzik'in yalnızca kağıt üzerinde yüklenici olduğunu, organizasyonun asıl sahibinin Berkant Acil'in yönettiği Koşan Adam Menajerlik firması olduğunu ortaya koydu.
Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı'nın ifadelerinde, ihaleye teklif veren diğer firmaların da Sur Müzik ile organik bağı bulunduğu ve sürecin tamamen Koşan Adam firmasının iş takipçisi Arif Sevik üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
CHP'Lİ BAŞKANA VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE 4 MİLYON LİRA VE IPHONE RÜŞVETİ
İfadelerde, Şile Belediye Başkanı CHP'li Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın ödemelerin yapılması karşılığında organizatörlerden 4.000.000 TL nakit para talep ettiği yer aldı.
Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, "başkanın rüşvetten haberdar olduğunu ve paranın parça parça teslim edildiğini" anlattı.
Ayrıca, festival öncesinde belediye yöneticilerine rüşvet olarak 3 adet sıfır kutulu İPhone 15 Pro Max marka cep telefonu ve Airpods kulaklıklar ile telsizlerin teslim edildiği kayıtlara geçti.
İhalenin paravan firma Sur Müzik üzerinden alınıp fiilen Koşan Adam tarafından yürütüldüğü, belediye yetkililerine iPhone 15 Pro Max rüşvetleri verildiği ve sanatçı ödemelerinin faturalara fahiş şekilde yansıtılarak aradaki farkın şahsi hesaplara aktarıldığı saptandı.
KONSERLERDE KÖTÜ KOKU
Bilirkişi incelemesi, belediyenin kasasından çıkan paralar ile sanatçılara fiilen ödenen ücretler arasındaki devasa farkı gün yüzüne çıkardı.
İfade veren sanatçıların çoğu, resmi yüklenici Sur Müzik'i hiç tanımadıklarını ve işi Koşan Adam üzerinden aldıklarını beyan etti.
BELEDİYENİN ÖDEDİĞİ BAŞKA ŞARKICILARIN ELİNE GEÇEN BAŞKA
Rapora göre, Şile Belediyesi'ne kesilen faturalarda Sena Şener için 1 milyon TL gösterilirken şarkıcıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL gösterilirken kendisine 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL gösterilirken kendisine 625 bin TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL gösterilirken şarkıcıya 312 bin 500 TL ve Erdal Erzincan için 1.750.000 TL gösterilirken sanatçıya sadece 37.500 TL ödendiği tespit edildi.
İncelenebilen kalemlerde CHP'li belediyeden 22,79 milyon TL çıkmasına rağmen sanatçılara sadece 1,93 milyon TL ödendiği, aradaki yaklaşık 20,86 milyon TL'nin buharlaştığı rapora yansıdı.
Haluk Levent'in kardeşinin Şile Belediyesi'nden aldığı ödemeler ve şarkıcılara yatırdığı paralar rapora yansıdı.
KARA PARA TRAFİĞİNDE AHBAP İZİ
Milyonlarca liralık ödemelerin ticari kurallara aykırı şekilde şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırıldığı MASAK raporlarıyla belgelendi.
Paraların Berk ve Mert Ulu'nun şirketleri üzerinden Berkant Acil ve Köse ailesinin ferdi hesaplarına dağıtıldığı saptandı.
Dosyaya giren en sarsıcı delillerden biri ise Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları oldu.
HALUK'U TANIDIĞIN HALDE NASIL ÇEKLERE İMZA ATARSIN
MASAK raporunda 175 milyon TL'lik nakit işlem hacmi bulunan Yeliz Kaya'ya, Berkant Acil'in gönderdiği mesajlarda, "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" yazdığı görüldü.
Bir başka mesajda ise Acil'in, "Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz. Savcılığa da vereceğim" diyerek tehditte bulunduğu ortaya çıktı.
Bu yazışmalar üzerine soruşturmanın Ahbap derneğini de kapsayacak şekilde genişletildiği öngörülüyor.
PARAVAN FİRMA SAHİBİNDEN ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFI
Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise resmi yüklenici Sur Müzik firmasının sahibi Mehmet Sait Köse'nin itirafları oldu.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Köse, ihalenin kendi firması üzerinden alınmasının Berkant Acil ve Arif Sevik'in teklifiyle gerçekleştiğini, şarkıcılarla hiçbir görüşme yapmadığını ve yetki belgelerini imzalayıp Arif Sevik'e verdiğini itiraf etti.
'CHP'Lİ BAŞKANIN 4 MİLYONUNU VERMEZSEN OLMAZ!'
Köse, yaklaşık 13 milyon TL'lik ödeme öncesinde Arif Sevik'in kendisine gelerek "Belediye Başkanının 4 milyon TL istediğini, bu para ödenmezse işlemin yapılmayacağını söylediğini, Berkant Acil ile görüştükten sonra parayı alabilmek için bu rüşveti vermek zorunda kaldıklarını" savcılığa anlattı.
Berkant Acil ise emniyet sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddederek "para trafiğinin ticari borç ilişkisinden ibaret olduğunu" savundu.