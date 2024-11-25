Dembele iddiası

Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Todofichajes adlı internet sitesinde yer alan haberde Sarı-Kırmızılı takımın Suudi ekibi Al Ettifaq'ta forma giyen Fransız santrfor Moussa Dembele ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Aslan'ın yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi. Cimbom'un nabız yokladığı Dembele'nin Körfez ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek. 28 yaşındaki futbolcunun da yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı takımın oyuncu için bir teklif yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Tecrübeli forvet bu sezon çıktığı 12 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.