Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!

Müslümanlara yönelik tacizleriyle sık sık gündem olan Teksas'ın Cumhuriyetçi Parti adayı Valentina Gomez yeni bir skandala daha imza attı.Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal
KUR'AN-I KERİM'İ ATEŞE VERDİ
Kur'an-ı Kerim ateşle yaktığı bir videoyu X hesabından paylaşan Gomez, "Teksas'ta İslam'ı bitireceğim. Tanrım bana yardım et. Müslümanlar, Hristiyan ülkeleri ele geçirmek için tecavüz ve cinayet işliyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TEKSAS'IN CUMHURİYETÇİ ADAYI
Takipçilerinden siyasi destek isteyen Gomez "Müslümanların attığı taşlarla karşılaşmamanız için perlamentoya ulaşmama yardım edin" dedi. İslam düşmanı Gomez, 2026 seçimlerinde Teksas'ın 31. Bölgesi için Cumhuriyetçi aday olarak yarışıyor.
İLK SKANDALI DEĞİL
Valentina Gomez, Aralık 2024'te New York'ta tartışmalı bir gösteri düzenlemiş ve göçmen sembolü olarak yerleştirdiği bir kuklayı vurarak görüntülenmişti. Gösteri sırasında, Amerikalılara karşı şiddet suçları işlemekle suçlanan göçmenlerin alenen asılmasını talep etmişti.