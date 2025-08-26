PODCAST CANLI YAYIN

Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!

Teksas’ta Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez, Kur’an-ı Kerim’i yakarak paylaştığı video ve İslam karşıtı söylemleriyle yeni bir skandala imza attı. Daha önce başında başörtüsü ile Müslümanların etkinliğini basan ve göçmenlerin asılmasını isteyen Gomez bu kez sınırı aştı ve ateşli bir silahla Kur’an-ı Kerim’i ateşe verirken çekilen görüntülerini yayımladı ve takipçilerinden oy istedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!

Müslümanlara yönelik tacizleriyle sık sık gündem olan Teksas'ın Cumhuriyetçi Parti adayı Valentina Gomez yeni bir skandala daha imza attı.

Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal

KUR'AN-I KERİM'İ ATEŞE VERDİ

Kur'an-ı Kerim ateşle yaktığı bir videoyu X hesabından paylaşan Gomez, "Teksas'ta İslam'ı bitireceğim. Tanrım bana yardım et. Müslümanlar, Hristiyan ülkeleri ele geçirmek için tecavüz ve cinayet işliyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Gomez, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGomez, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TEKSAS'IN CUMHURİYETÇİ ADAYI

Takipçilerinden siyasi destek isteyen Gomez "Müslümanların attığı taşlarla karşılaşmamanız için perlamentoya ulaşmama yardım edin" dedi. İslam düşmanı Gomez, 2026 seçimlerinde Teksas'ın 31. Bölgesi için Cumhuriyetçi aday olarak yarışıyor.

Gomez, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGomez, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İLK SKANDALI DEĞİL

Valentina Gomez, Aralık 2024'te New York'ta tartışmalı bir gösteri düzenlemiş ve göçmen sembolü olarak yerleştirdiği bir kuklayı vurarak görüntülenmişti. Gösteri sırasında, Amerikalılara karşı şiddet suçları işlemekle suçlanan göçmenlerin alenen asılmasını talep etmişti.

Gomez, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGomez, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Yaygın olarak kışkırtıcı olarak eleştirilen videosu daha sonra kaldırılıp Instagram hesabı yasaklanırken Gomez, "Videomun kaldırılması ve hesabımın devre dışı bırakılması, hepinize iktidar için en büyük tehdit olduğumu gösteriyor çünkü gördüklerimi söylüyorum" demişti.

Gomez, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGomez, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MÜSLÜMANLARIN ETKİNLİĞİNİ BASMIŞTI

Gomes mayıs ayında ise Teksas Kongre Binası'nda düzenlenen Müslüman cemaat gününü bölmüş ve kürsüden son derece saldırgan İslamofobik nefret söylemleri savurmuştu. Etkinliğe başörtüsü takarak katılan Gomez, ırkçı söylemlerde bulunmadan önce başörtüsünü çıkarmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zaferin 954. Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak