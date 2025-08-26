Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!

Müslümanlara yönelik tacizleriyle sık sık gündem olan Teksas'ın Cumhuriyetçi Parti adayı Valentina Gomez yeni bir skandala daha imza attı.

Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal

KUR'AN-I KERİM'İ ATEŞE VERDİ

Kur'an-ı Kerim ateşle yaktığı bir videoyu X hesabından paylaşan Gomez, "Teksas'ta İslam'ı bitireceğim. Tanrım bana yardım et. Müslümanlar, Hristiyan ülkeleri ele geçirmek için tecavüz ve cinayet işliyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.