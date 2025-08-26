Komisyon sonrası ilk! DEM Parti'nin İmralı'ya gideceği tarih belli oldu

PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih ilanından sonra gelişen süreç ile birlikte TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.
DEM Parti heyeti komisyonun kurulmasından sonra ilk kez İmralı'nın yolunu tutacak.
Heyetin perşembe günü İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.
DEM Parti İmralı Heyeti, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol yer alacak.
Ziyaret, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olacak.