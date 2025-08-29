PODCAST CANLI YAYIN

TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düşmüştü! TIR'dan uyuşturucu çıktı | "Şoförün tahlilinde madde tespit edildi"

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği TIR, kontrol noktasındaki jandarma aracına çarpmıştı. Kazanın ardından ekip aracı sulama kanalına düşerken 2 jandarma personeli ile TIR'dan bulunan 2 olmak üzere 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili yapılan incelemelerde TIR'da uyuşturucu madde bulunduğunu, şoförün de madde etkisinde olduğunu açıkladı.

Feci kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan 34 R 0717 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü



5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanlına düşen Jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"TIR'DA UYUŞTURUCU BULUNDU, ŞOFÖR DE ETKİSİNDEYMİŞ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili yapılan incelemeler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Tır şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, Tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, Tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

