Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times “gece yarısı darbesi” dedi The Economist dolara dikkat çekti

Cook, Reuters

UZMANLARDAN UYARI YARIŞI

Cook ise Trump'a karşı mücadele edeceğine ve görevde kalacağına dair söz verdi, ayrıca Trump'ın kendisini kovma yetkisinin olmadığını söyledi. Trump'ın hamlesi ise Trump'ın merkez bankasında karar alma yetkisini ele geçirme konusunda acımasız bir kararlılık sergilediğini gösteriyor. Uzmanlar ise resmen uyarı yarışına girdi.

Columbia Hukuk Fakültesi profesörü Lev Menand, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Eğer bu kaldırma işlemi devam ederse... ABD'de merkez bankası bağımsızlığının neredeyse sonu anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Brookings Enstitüsü'ne bağlı Hutchins Mali ve Parasal Politika Merkezi direktörü David Wessel'in daha da sert bir uyarısı vardı: "Başkan Trump, FED'i kontrol etmeye kararlı görünüyor ve Federal Rezerv Yönetim Kurulu'nda çoğunluğu elde etmek için elindeki tüm kozları kullanacak. Bu, başkanın demokrasimizin temellerini baltalamasının bir başka yolu."