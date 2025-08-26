Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times “gece yarısı darbesi” dedi The Economist dolara dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Başkanı (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını duyurması ile piyasalarda büyük hareketlilik meydana geldi. FED Başkanı Jerome Powell'ı uzun zamandır tehdit eden Trump, faiz oranları çok yavaş düştüğü için hedef aldığı FED'e karşı harekete geçti.
TRUMP "KOVDUM" DEDİ COOK İSTİFAYI REDDETTİ
Trump 25 Ağustos'ta sosyal medya platformu Truth Social'a gönderdiği bir mektupta, Cook'u "derhal geçerli olmak üzere" görevden aldığını duyurdu. Buna karşılık Cook ise Trump'ın onu kovma yetkisi olmadığını söyleyen bir açıklama yayımladı ve istifa etmeyi reddetti. İngiliz ve ABD basınının dikkat çektiğine göre Trump'ın hamlesinin yasallığı ise oldukça belirsiz.
FINANCIAL TIMES: GECE YARISI DARBESİ
İngiliz Financial Times, Trump'ın gece yarısı kararını "darbe" olarak nitelendirirken "FED'in 74 yıl önce bağımsızlığını kazanmasından bu yana karşılaştığı en ciddi zorluklardan birini temsil ediyor ve başkanın ABD ekonomi kurumuna yönelik saldırısında çok çarpıcı bir tırmanışa işaret ediyor." ifadesini kullandı.