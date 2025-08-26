PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times “gece yarısı darbesi” dedi The Economist dolara dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik aylardır devam eden tehditlerinin ardından FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden aldığını duyurdu. Cook ise istifayı reddetti. Trump’ın hamlesi piyasalarda ciddi bir dalgalanmaya sebep olurken Financial Times Cook’u görevden almasını “gece yarısı darbesi” olarak nitelendirdi. İşte Trump’ın hamlesinin ardından Batı basınından gelen tepkiler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times “gece yarısı darbesi” dedi The Economist dolara dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Başkanı (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını duyurması ile piyasalarda büyük hareketlilik meydana geldi. FED Başkanı Jerome Powell'ı uzun zamandır tehdit eden Trump, faiz oranları çok yavaş düştüğü için hedef aldığı FED'e karşı harekete geçti.

Trump'ın mektubu, İHATrump'ın mektubu, İHA

TRUMP "KOVDUM" DEDİ COOK İSTİFAYI REDDETTİ

Trump 25 Ağustos'ta sosyal medya platformu Truth Social'a gönderdiği bir mektupta, Cook'u "derhal geçerli olmak üzere" görevden aldığını duyurdu. Buna karşılık Cook ise Trump'ın onu kovma yetkisi olmadığını söyleyen bir açıklama yayımladı ve istifa etmeyi reddetti. İngiliz ve ABD basınının dikkat çektiğine göre Trump'ın hamlesinin yasallığı ise oldukça belirsiz.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFinancial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

FINANCIAL TIMES: GECE YARISI DARBESİ

İngiliz Financial Times, Trump'ın gece yarısı kararını "darbe" olarak nitelendirirken "FED'in 74 yıl önce bağımsızlığını kazanmasından bu yana karşılaştığı en ciddi zorluklardan birini temsil ediyor ve başkanın ABD ekonomi kurumuna yönelik saldırısında çok çarpıcı bir tırmanışa işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Cook, ReutersCook, Reuters

UZMANLARDAN UYARI YARIŞI

Cook ise Trump'a karşı mücadele edeceğine ve görevde kalacağına dair söz verdi, ayrıca Trump'ın kendisini kovma yetkisinin olmadığını söyledi. Trump'ın hamlesi ise Trump'ın merkez bankasında karar alma yetkisini ele geçirme konusunda acımasız bir kararlılık sergilediğini gösteriyor. Uzmanlar ise resmen uyarı yarışına girdi.

Columbia Hukuk Fakültesi profesörü Lev Menand, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Eğer bu kaldırma işlemi devam ederse... ABD'de merkez bankası bağımsızlığının neredeyse sonu anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Brookings Enstitüsü'ne bağlı Hutchins Mali ve Parasal Politika Merkezi direktörü David Wessel'in daha da sert bir uyarısı vardı: "Başkan Trump, FED'i kontrol etmeye kararlı görünüyor ve Federal Rezerv Yönetim Kurulu'nda çoğunluğu elde etmek için elindeki tüm kozları kullanacak. Bu, başkanın demokrasimizin temellerini baltalamasının bir başka yolu."

Cook, ReutersCook, Reuters

"YATIRIMCILAR TEDİRGİN"

Financial Times, Trump'ın ekonomik kuruluşlara karşı adımlarının yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar, Trump'ın müdahalesinin ardından uzun vadeli ABD Hazine tahvillerini sattı ve 30 yıllık faiz 0,05 puan artarak yüzde 4,94'e yükseldi. Dolar da benzer para birimleri karşısında değer kaybetti.

The Economist, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Economist, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DOLAR DEĞER KAYBETTİ

The Economist ise "Piyasalar gergin tepki verdi." dedi ve Trump'ın hamlesinden sonraki durumu şöyle açıkladı:

Dolar, duyurudan sonraki saatlerde %0,3 değer kaybetti. Büyük Amerikan hisselerinden oluşan S & P 500 endeksi vadeli işlemlerde yaklaşık %0,5 değer kaybederken, on yıllık Hazine tahvil getirileri 0,04 puan arttı. Bu, Amerikan varlıklarının genel olarak değer kaybettiğini gösteren rahatsız edici bir durum. Ancak şimdiye kadarki düşüşler çok büyük olmadı. Yatırımcılar bu haberi sadece hoş karşılamıyor, belki de işlerin nasıl sonuçlanacağını görmek için bekliyorlar.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
Malazgirt'te 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden "birlik" karesi
Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
"Köpek" kavgasında mermi sıkıldı! Ankara'da sanayiyi karıştıran olay
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak