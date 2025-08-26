Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez

10 Mart mutabakatına uymayan YPG, çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütünün tepe kadroları "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN YPG'Yİ UYARDI: KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KELAMA YER KALMAZ
Ankara hem sahayı hem de süreci yakıntan takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'ten YPG'yi uyardı.
Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" dedi.
Başkan Erdoğan'ın YPG uyarısı ve "Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak" sözlerine müteakip Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
ŞARA "SDG AYRI KÜRTLER AYRI" DEDİ!
Suudi Arabistan merkezli Al Majalla'ya konuşan Şara, Suriye coğrafyasındaki Kürtlerin SDG'den ayrı tutulmasını gerektiğini dile getirip "SDG ile Kürtler arasında ayrım yapmalıyız. Eğer mesele Kürtlerin haklarıysa, tek damla kan akmasına gerek yok. Bu haklar anayasada güvence altına alınacak. Ancak bölünme kabul edilemez" şeklinde konuştu.
YPG'NİN ÖZERKLİK HAYALLERİNE TOPRAK ATTI: KABUL EDİLEMEZ
Adem-i merkeziyetçilik adı altında özerklik isteyen YPG'den gelen peşi sıra açıklamalara değerlendiren Şara, "Mesele, federalizmin veya adem-i merkezileşmenin nasıl tanımlandığı; eğer bölünme anlamına geliyorsa o zaman bu kabul edilemez" dedi.