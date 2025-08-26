PODCAST CANLI YAYIN

Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez

YPG, 10 Mart mutabakatına uymuyor, çeşitli şark kurnazlıklarına sığınıp bölgede "özerklik" peşinde koşuyor. Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'ten YPG'ye yaptığı "Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan çarpıcı bir açıklama geldi. "SDG ayrı Kürtler ayrı" diyen Şara, "Eğer mesele Kürtlerin haklarıysa, tek damla kan akmasına gerek yok. Bu haklar anayasada güvence altına alınacak. Ancak bölünme kabul edilemez" dedi. YPG'nin özerklik hayallerine toprak attı.

Terör YPG, Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit eden bir unsur olarak Şam'ın önünde ayak bağı olmayı sürdürüyor.

10 Mart mutabakatına uymayan YPG, çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütünün tepe kadroları "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında "özerklik" istiyor.

Başkan Erdoğan Malazgirt'te konuştu (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan Malazgirt'te konuştu (Fotoğraf: AA)


BAŞKAN ERDOĞAN YPG'Yİ UYARDI: KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KELAMA YER KALMAZ

Ankara hem sahayı hem de süreci yakıntan takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'ten YPG'yi uyardı.

Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın YPG uyarısı ve "Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak" sözlerine müteakip Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Başkan Erdoğan (AA / Arşiv)Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Başkan Erdoğan (AA / Arşiv)


ŞARA "SDG AYRI KÜRTLER AYRI" DEDİ!

Suudi Arabistan merkezli Al Majalla'ya konuşan Şara, Suriye coğrafyasındaki Kürtlerin SDG'den ayrı tutulmasını gerektiğini dile getirip "SDG ile Kürtler arasında ayrım yapmalıyız. Eğer mesele Kürtlerin haklarıysa, tek damla kan akmasına gerek yok. Bu haklar anayasada güvence altına alınacak. Ancak bölünme kabul edilemez" şeklinde konuştu.

YPG'NİN ÖZERKLİK HAYALLERİNE TOPRAK ATTI: KABUL EDİLEMEZ

Adem-i merkeziyetçilik adı altında özerklik isteyen YPG'den gelen peşi sıra açıklamalara değerlendiren Şara, "Mesele, federalizmin veya adem-i merkezileşmenin nasıl tanımlandığı; eğer bölünme anlamına geliyorsa o zaman bu kabul edilemez" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bölünme kabul edilemezSuriye Cumhurbaşkanı Şara: Bölünme kabul edilemez


10 Mart mutabakatını işaret eden Suriye Cumhurbaşkanı, "Birleşik bir Suriye istiyor musunuz? Merkezi bir yönetim istiyor musunuz? Coğrafya buna izin veriyor mu? Halk bunu istiyor mu? Tutumu belirleyecek olan sorular bunlar" değerlendirmesini yaptı.

"KONTROLSÜZ SİLAHLAR İSTİKRARA ZARAR VERİR"

"Suriye birliktir ve silahları devletin kontrolü altındadır. Ancak kontrolsüz silahlar istikrara yol açmayacak ve Suriye'ye, bölgeye ve çevreye zarar verecektir" diyen Şara, SDG'nin Şam'a entegre olması gerektiğinin altını çizdi.

