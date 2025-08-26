Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bölünme kabul edilemez





10 Mart mutabakatını işaret eden Suriye Cumhurbaşkanı, "Birleşik bir Suriye istiyor musunuz? Merkezi bir yönetim istiyor musunuz? Coğrafya buna izin veriyor mu? Halk bunu istiyor mu? Tutumu belirleyecek olan sorular bunlar" değerlendirmesini yaptı.



"KONTROLSÜZ SİLAHLAR İSTİKRARA ZARAR VERİR"



"Suriye birliktir ve silahları devletin kontrolü altındadır. Ancak kontrolsüz silahlar istikrara yol açmayacak ve Suriye'ye, bölgeye ve çevreye zarar verecektir" diyen Şara, SDG'nin Şam'a entegre olması gerektiğinin altını çizdi.