FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden, Akıncı Üssü'nde darbenin sivil ayağını yöneten Adil Öksüz, hain kalkışmanın ardından sırra kadem basmıştı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından başlayan örgüt içi kavga ise yıllarca gizlenen birçok ismi ifşa etmeye başladı.
PEŞ PEŞE ADİL ÖKSÜZ İTİRAFLARI
FETÖ'nün Amerika'daki yapılanmasında yer alan Osman Şimşek, Öksüz'ün Ankara'da üniversite öğrencisiyken 4-5 farklı hücre evinin yöneticiliğini yaptığını açıkladı. Şimşek ayrıca, Gülen'in yanına gittiğinde Adil Öksüz ile karşılaştığını da söyledi.
Bir diğer FETÖ'cü Asım Yıldırım ise Öksüz'ün halen örgütün "birimci" olarak bilinen mahrem imamlarıyla irtibatını sürdürdüğünü itiraf etti. Yıldırım, "Halit Esendil, Öksüz'ün izini takip ediyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Adil Öksüz hâlâ birimden bazı isimlerle temas halinde" ifadelerini kullandı.