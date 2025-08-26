FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...

PEŞ PEŞE ADİL ÖKSÜZ İTİRAFLARI FETÖ'nün Amerika'daki yapılanmasında yer alan Osman Şimşek , Öksüz'ün Ankara'da üniversite öğrencisiyken 4-5 farklı hücre evinin yöneticiliğini yaptığını açıkladı. Şimşek ayrıca, Gülen'in yanına gittiğinde Adil Öksüz ile karşılaştığını da söyledi.

FETÖ'cüler Asım Yıldırım ve Osman Şimşek

Bir diğer FETÖ'cü Asım Yıldırım ise Öksüz'ün halen örgütün "birimci" olarak bilinen mahrem imamlarıyla irtibatını sürdürdüğünü itiraf etti. Yıldırım, "Halit Esendil, Öksüz'ün izini takip ediyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Adil Öksüz hâlâ birimden bazı isimlerle temas halinde" ifadelerini kullandı.