PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından örgüt içinde başlayan kavga, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numarası olarak aranan FETÖ'cü firari Adil Öksüz'e ilişkin itirafları da peş peşe getirdi. FETÖ'cü Osman Şimşek Öksüz'ün üniversite yıllarından itibaren hücre evleri yönettiğini itiraf ederken bir diğer FETÖ'cü Asım Yıldırım ise Adil Öksüz'ün halen FETÖ'nün "birimciler" denen mahrem imamlarıyla görüşmeler yaptığını öne sürdü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden, Akıncı Üssü'nde darbenin sivil ayağını yöneten Adil Öksüz, hain kalkışmanın ardından sırra kadem basmıştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından başlayan örgüt içi kavga ise yıllarca gizlenen birçok ismi ifşa etmeye başladı.

FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz itirafı

Firari FETÖ'cü Adil ÖksüzFirari FETÖ'cü Adil Öksüz

PEŞ PEŞE ADİL ÖKSÜZ İTİRAFLARI
FETÖ'nün Amerika'daki yapılanmasında yer alan Osman Şimşek, Öksüz'ün Ankara'da üniversite öğrencisiyken 4-5 farklı hücre evinin yöneticiliğini yaptığını açıkladı. Şimşek ayrıca, Gülen'in yanına gittiğinde Adil Öksüz ile karşılaştığını da söyledi.

FETÖ'cülerden "Adil Öksüz" itirafı

FETÖ'cüler Asım Yıldırım ve Osman ŞimşekFETÖ'cüler Asım Yıldırım ve Osman Şimşek

Bir diğer FETÖ'cü Asım Yıldırım ise Öksüz'ün halen örgütün "birimci" olarak bilinen mahrem imamlarıyla irtibatını sürdürdüğünü itiraf etti. Yıldırım, "Halit Esendil, Öksüz'ün izini takip ediyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Adil Öksüz hâlâ birimden bazı isimlerle temas halinde" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE İTİRAF GELMİŞTİ
Geçtiğimiz Şubat ayında eski FETÖ mahrem imamı Ahmet Antepli de benzer bir itirafta bulunmuştu.

Antepli, örgütün sınav sorularını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla çaldığını kabul ederek, "Çalınan soruları aldım, 1988 ile 1997 arasında sınavdan birkaç gün önce düzinelerce öğrenciye verdim" demişti. Antepli ayrıca, 15 Temmuz'un kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü defalarca Pensilvanya'daki FETÖ kampında gördüğünü de açıklamıştı.

FETÖcü Ahmet Antepliden itiraf üstüne itiraf: Adil Öksüzü Pensilvanyada çok kez gördüm: | Soruları nasıl çaldılar?FETÖcü Ahmet Antepliden itiraf üstüne itiraf: Adil Öksüzü Pensilvanyada çok kez gördüm: | Soruları nasıl çaldılar?

İblis Fetullah Gülene tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi | İşte gömüldüğü çukurİblis Fetullah Gülene tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi | İşte gömüldüğü çukur

İşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖcü binbaşıdan akıl almaz savunmaİşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖcü binbaşıdan akıl almaz savunma

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura "yüzde 11 + 7" teklifi değişmedi: 2027'ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Malazgirt'te 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden "birlik" karesi
İstanbul'da marketlere fiyat denetimi: 45 bin 615 ürüne tutanak!
Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times “gece yarısı darbesi” dedi The Economist dolara dikkat çekti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | Rov devrede
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
"Köpek" kavgasında mermi sıkıldı! Ankara'da sanayiyi karıştıran olay
Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi
İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi