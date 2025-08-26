PODCAST CANLI YAYIN

Malazgirt'te 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden "birlik" karesi

Anadolu'yu Türklere ebedi yurt haline getiren Malazgirt Zaferi'nin üzerinden 954 yıl geçti. Bu tarihi günde Başkan Erdoğan kardeşlik ikliminin önemine dikkat çeken tarihi mesajlar verdi. Tören sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, kabineden bakanlar, siyasi parti liderleri ve komuta kademesi aynı kürsüde ellerini semaya açtı. "Birlik" mesajı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda tarihi açıklamalarda bulundu.

YPG'yi net bir dille uyaran Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" dedi.
"KIYAMETE KADAR BU COĞRAFYADA YAN YANA YAŞAYACAĞIZ"

"Türkler Araplar Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar yan yana yaşayacağız" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra biz yine burada olacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı ve Terörsüz Türkiye'yi gönül gönüle vererek gerçeğe dönüştüreceğiz, kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Terörün, kanın, gözyaşının, ayrılığının karşısındaki her bir vatandaşımızın bu sürece destek olmasını bekliyorum.
TARİHİ BİRLİK TARİHİ KARE

Erdoğan, tören sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, kabineden bakanlar, siyasi parti liderleri ve komuta kademesiyle "birlik" mesajı verdi.

Sahnede Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da hazır bulundu.
