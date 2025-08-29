PODCAST CANLI YAYIN

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddiası! İddianame hazırlandı: Kime kaç yıl ceza isteniyor?

CHP'nin olaylı kurultayında patlayan şaibe iddiaları ve delege borsasının İstanbul ayağı mercek altına alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 10 parti yönetici hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddiası! İddianame hazırlandı: Kime kaç yıl ceza isteniyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, yolsuzluk rüşvet ve şaibe iddialarıyla çalkalanıyor...

KURULTAY'DA PATLADI İSTANBUL'A SIÇRADI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelenirken iddiaların ve delege borsasının İstanbul ayağı mercek altına alındı.

İSTANBUL SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İDDİANAME HAZIRLANDI
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

10 İSİM İÇİN HAPİS CEZASI
Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "oymamaya hile karıştırılması" suçundan hapis istendi.

İŞTE O İSİMLER
Soruşturma kapsamında, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

CEMAL CAN POLAT DELEGE PAZARINI PATLAMIŞMIŞTI
Kongre sürecinde Özgür Çelik'in rakibi ve Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat, CHP içindeki torpilleri ve delege seçimi için kurulan pazarı ifşa etmişti.

Canpolat şunları ifşa etmişti:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."

CHP İstanbul İl Kongresine şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskunCHP İstanbul İl Kongresine şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskun

38. CHP Kurultayındaki şaibenin İstanbul ayağı mercek altında! Özgür Çelik ifadeye çağrıldı... Cemal Canpolattan Delege pazarı itirafı38. CHP Kurultayındaki şaibenin İstanbul ayağı mercek altında! Özgür Çelik ifadeye çağrıldı... Cemal Canpolattan Delege pazarı itirafı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Türk Telekom
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Külliye'de "ekonomi" zirvesi: Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Komisyon" mesajı: Aslolan terörün kurutulmasıdır | "Anayasa komisyonu değil"
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Sosyete ünlü çiftin kızının ölümü ile sarsılmıştı! Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümünde acı detay
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
ABD dergisinden çok konuşulacak Türkiye analizi: Bölgesel gücü son asrın zirvesinde
ATV'nin iddialı gündüz kuşağı programları yeni sezon için hazır: Müge Anlı ve Esra Erol başlıyor!
Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı!
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Fenerbahçe transfer bombasını patlatmak üzere! Bavullarını topluyor
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu