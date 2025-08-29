CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddiası! İddianame hazırlandı: Kime kaç yıl ceza isteniyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, yolsuzluk rüşvet ve şaibe iddialarıyla çalkalanıyor...

KURULTAY'DA PATLADI İSTANBUL'A SIÇRADI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelenirken iddiaların ve delege borsasının İstanbul ayağı mercek altına alındı.

İSTANBUL SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

10 İSİM İÇİN HAPİS CEZASI

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "oymamaya hile karıştırılması" suçundan hapis istendi.

İŞTE O İSİMLER

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

CEMAL CAN POLAT DELEGE PAZARINI PATLAMIŞMIŞTI

Kongre sürecinde Özgür Çelik'in rakibi ve Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat, CHP içindeki torpilleri ve delege seçimi için kurulan pazarı ifşa etmişti.

Canpolat şunları ifşa etmişti:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."