"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | Rov devrede

Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün botuyla denize açılan deniz polisinin Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yerini tespit ettiği cenaze, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülendi. Dalgıç polisin, "YTS cihazıyla şöyle bir parça tespit ettik. Bu koordinatta. Daha sonra ROV ile bölgede dalış gerçekleştirdik. Karşımızda Erdek Yarımadası, Erdek Yarımadası'ndan 7 mil açıktayız. ROV cihazıyla kayıp Halit Yukay'ı polis dalgıç ekipleri ve Kıyı Emniyeti'nin desteğiyle bulduk. Şu an bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaları yürütüyoruz" diyerek bilgi verdiği anlar da görüntüye yansıdı.

Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesinin görüntülerine ulaşıldı (Fotoğraf: DHA) DENİZ KUVVETLERİ PLANI SONRASI ROV'A DÖNÜLDÜ Cenazenin deniz dibinden çıkarma çalışmasının, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülmesi planlanıyordu. Ancak yapılan istişareler sonucu cenazenin ROV ile çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor.

Halit Yukay'ın (43) cenazesinin etrafında, 'Graywolf' isimli teknenin motor plakaları ile bot parçaları da bulundu (Fotoğraf: DHA) "BATUHAN A' GEMİSİNİN MÜRETTEBATINDA ASANSÖR SİSTEMİ KULLANILMIŞTI Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve enkazı kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan, 'Batuhan A' isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatının cenazeleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından, asansör sistemiyle deniz dibine inilerek çıkarılmıştı. Öte yandan A Haber'e konuşan Dalgıç Hakan Aykanat ise operasyona ilişkin konuştu. Halit Yukay'ın cenazesi dalgıç asansör sistemiyle çıkarılacak! Aykanat şunları söyledi: "'67 metreye karışım gazla dalış yapılacak. Burada bir asansör yardımıyla dalış yapılacak. Takımdan bir arkadaşı dalış asansör ile aşağıya gönderecekler. Dalgıç, aşağıda olayı inceleyecek. Eğer cesedi oradan alamazsa sıkıştığı parçayla beraber halatlarla bağlayacaklar ve cenazeyi de parçanın üzerine bağlamak zorundalar ve yukarı kaldırdıklarında orta suda veya herhangi bir derinlikte parçaların ayrılıp yeni bir arama çalışması olmasın diye böyle yapmak zorundalar. Kolay bir operasyon değil. Tek dalgıç aşağıda 1 saat geçirecek. Aşağıdaki çalışma süresi ise 15 dakika. Toplamda 6 ila 8 kişi olacak" Halit Yukay’dan 19 gün sonra gelen acı haber A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı. Sezer, Grayport isimli teknenin kuru yük gemisi Arel 7 ile çarpıştığının yapılan özel incelemeler sonucunda kesinleştiğini belirterek, "Olayın yaşandığı nokta Marmara Adası Asmalı Fener ile Kapıdağ Yarımadası Turan Köy Kestanelik açıklarında tespit edildi. Çarpışmanın ardından yapılan geniş kapsamlı arama çalışmalarına rağmen uzun süre sonuç alınamamıştı. Ancak İzmir Deniz Polisi'nin getirdiği özel sonar ve görüntüleme cihazlarıyla yapılan taramada 68 metre derinlikte hem tekne parçaları hem de Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu" ifadelerini kullandı. Sezer ayrıca, kazaya karışan kuru yük gemisi kaptanının önce adli kontrolle serbest bırakıldığını, yapılan itiraz sonrası ise tutuklandığını hatırlattı. KIVANÇ TATLITUĞ'DAN PAYLAŞIM Halit Yukay'ın, daha önce arama çalışmalarına katılan ve soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tatlıtuğ paylaşımında, "Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı. Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize de sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.