Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda gerçekleştirilen Cumhur Zirvesi'nin arka planı netleşti. Bahçeli, evinde ağırladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmayı amaçlayan ve toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapan iki türk dinletti. Bu eserlerin Ali Kınık imzalı Kardeşlik Türküsü ve Elif Buse Doğan'ın seslendiriği Canların Türküsü olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın iki eseri ilgiyle dinleyip Bahçeli'ye teşekkür ettiği ifade edildi. Öte yandan Bahçeli DEM'li Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile görüştü.

Anadolu'yu Türklere ebedi yurt haline getiren Malazgirt Zaferi'nin üzerinden 954 yıl geçti.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, geride bıraktığımız gün Ahlat'ta etkinliklere katıldı. Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret eden ikili, Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda iç ve bölgesel meselelere ilişkin yarım saatlik bir görüşme yapıldı.

AHLAT'TAKİ CUMHUR ZİRVESİ'NİN PERDE ARKASI

Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin perde arkası da netleşti.

MHP'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Bahçeli bu görüşmede Başkan Erdoğan'a iç cepheyi sağlam tutmak ve birliği pekiştirmek adına hazırlanan iki türküyü dinletti.

KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ

"Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amaçlayan, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapan Ali Kınık imzalı Kardeşlik Türküsü o türkülerden biri idi.

CANLARIN TÜRKÜSÜ

Diğer türkü ise Bahçeli'nin talimatıyla Hacıbektaş'ta inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adıyla bestelenen eser. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı türküyü sanatçı Elif Buse Doğan seslendiriyor.

Başkan Erdoğan'ın her iki eseri de ilgiyle dinleyip takdirle karşıladığı, Bahçeli'ye bu girişiminden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Öte yandan dün Ahlat'taki ekinliklere katılan Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bugün Malazgirt'e geçti.

Başkan Erdoğan, "Türkler Araplar Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar yan yana yaşayacağız" diyerek tarihi bir mesaj verdi.


BAHÇELİ'DEN MALAZGİRT'TE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME... DEM'Lİ İSİMLE NE KONUŞTU?

Bahçeli ise Terörsüz Türkiye sürecinin tesis edildiği bu zaman diliminde dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisini karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet etti.

Türker, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin teşekkürlerini iletti ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

