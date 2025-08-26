Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas

Anadolu'yu Türklere ebedi yurt haline getiren Malazgirt Zaferi'nin üzerinden 954 yıl geçti.
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, geride bıraktığımız gün Ahlat'ta etkinliklere katıldı. Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret eden ikili, Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda iç ve bölgesel meselelere ilişkin yarım saatlik bir görüşme yapıldı.
AHLAT'TAKİ CUMHUR ZİRVESİ'NİN PERDE ARKASI
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin perde arkası da netleşti.
MHP'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Bahçeli bu görüşmede Başkan Erdoğan'a iç cepheyi sağlam tutmak ve birliği pekiştirmek adına hazırlanan iki türküyü dinletti.
KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ
"Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amaçlayan, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapan Ali Kınık imzalı Kardeşlik Türküsü o türkülerden biri idi.
CANLARIN TÜRKÜSÜ
Diğer türkü ise Bahçeli'nin talimatıyla Hacıbektaş'ta inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adıyla bestelenen eser. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı türküyü sanatçı Elif Buse Doğan seslendiriyor.
Başkan Erdoğan'ın her iki eseri de ilgiyle dinleyip takdirle karşıladığı, Bahçeli'ye bu girişiminden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.