Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas

MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana görüntülendi.



Öte yandan dün Ahlat'taki ekinliklere katılan Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bugün Malazgirt'e geçti.



Başkan Erdoğan, "Türkler Araplar Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar yan yana yaşayacağız" diyerek tarihi bir mesaj verdi.





BAHÇELİ'DEN MALAZGİRT'TE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME... DEM'Lİ İSİMLE NE KONUŞTU?



Bahçeli ise Terörsüz Türkiye sürecinin tesis edildiği bu zaman diliminde dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.



Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisini karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet etti.



Türker, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin teşekkürlerini iletti ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğunu ifade etti.