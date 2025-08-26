PODCAST CANLI YAYIN

Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor

Reuters muhabiri Valerie Zink, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarının kurum tarafından meşrulaştırıldığını belirterek istifa etti. “Reuters’ın Gazze’deki katliamları aklaması nedeniyle artık bu kurumla çalışmam mümkün değil” diyen Zink, Batı medyasının İsrail propagandasına zemin hazırlayarak gazetecilerin öldürülmesine göz yumduğunu vurguladı. Pulitzer ödüllü meslektaşı Eş Şerif’in de İsrail tarafından öldürüldüğünü hatırlanan Zink, “Reuters kendi muhabirlerini bile koruyamadı” ifadelerini kullandı ve basın kartını kesti.

İsrail'in dün Gazze'de gazetecilere yönelik katliamının ardından Kanada'da görev yapan İngiliz haber ajansı Reuters muhabiri Valerie Zink, kurumunun İsrail'in gazetecileri öldürdüğü olaylarla ilgili haberlerini ve bu olaylar karşısındaki tepkisini eleştirerek istifa etti.

Gazze'de gazetecilere saldırıGazze'de gazetecilere saldırı

"REUTERS İLE ÇALIŞMAK İMKANSIZ HALE GELDİ"

Zink, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, son 8 yıldır Reuters adına çalıştığını ve çektiği fotoğrafların dünyanın tanınmış uluslararası yayın organlarında yer aldığını belirtti.

Ancak gelinen noktada Reuters'la ilişkisini sürdürmenin imkansız hale geldiğini vurgulayan Zink, "Reuters'ın Gazze'de 245 gazetecinin sistematik bir şekilde öldürülmesini meşrulaştırma ve buna zemin hazırlama rolü nedeniyle, bu kurumla ilişkimi sürdürmem artık imkansız hale geldi. Filistinli meslektaşlarıma en azından bu kadarını, hatta çok daha fazlasını borçluyum." ifadelerine yer verdi.

Zink basın kartını kesti, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüZink basın kartını kesti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"REUTERS KENDİ MUHABİRLERİNİ BİLE KORUYAMADI"

Zink, 10 Ağustos'ta Al Jazeera muhabiri Enes Cemal eş-Şerif ve beraberindekilerin öldürüldüğü saldırının ardından Reuters'ın yaptığı haberlere işaret ederek, "Reuters, İsrail'in eş-Şerif'in Hamas üyesi olduğuna ilişkin herhangi bir temelden yoksun iddialarını yayımlamayı seçti. Reuters gibi medya kuruluşlarının özenle tekrar edip meşrulaştırdığı sayısız yalandan sadece biri. İsrail'in propagandasını sürdürme konusundaki istekliliği, Reuters'ın kendi muhabirlerini bile İsrail'in soykırımından koruyamadı." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail ordusu Gazzedeki Nasır Hastanesini vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyorKatil İsrail ordusu Gazzedeki Nasır Hastanesini vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor

REUTERS MUHABİRİ DÜNYAYA HAYKIRDI

İsrail'in dün de Gazze'deki Nasır Hastanesindeki saldırıyı haberleştiren gazetecileri aynı yere yapılan ikinci saldırıda öldürdüğünü hatırlatan Zink, İsrail'in bu şekilde gerçekleştirdiği saldırılarda sağlık ekipleri, gazeteciler ve kurtarma görevlilerini hedef aldığının altını çizdi.

Batı medyasını bu saldırılara olanak sağlayan koşulları oluşturduğu gerekçesiyle eleştiren Zink, şunları kaydetti:

Drop Site News'ten Jeremy Scahill'in de söylediği gibi The New York Times'tan Washington Post'a, The Associated Press'ten Reuters'a tüm önemli yayın kuruluşları İsrail propagandasının taşıyıcısı haline gelmiş, savaş suçlarını aklamış, kurbanları canavarlaştırmış, meslektaşlarını ve gerçek ve etik haberciliğe sözde bağlılıklarını yüzüstü bırakmıştır.

Zink, İsrail'in iddialarının gerçekliğini sorgulamadan yayımlayan Batı medyasının gazeteciliğin temel sorumluluklarını terk ettiğini, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da öldürülenden daha fazla gazetecinin Gazze'de öldürülmesini mümkün hale getirdiğini de vurguladı.

Enes El Şerif, İHAEnes El Şerif, İHA

İSRAİL PULITZER ÖDÜLLÜ GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ DÜNYA SUSTU

Eş-Şerif'in Reuters muhabiri olduğu dönemde en önemli gazetecilik ödülü olan Pulitzer'i kazandığını hatırlatan Zink, buna rağmen Reuters'ın onu savunmadığına dikkati çekti.

Reuters'ın eş-Şerif'i İsrail ordusunun hedefinde olduğunu açıklamasına ve bundan haftalar sonra öldürülmesine rağmen savunmadığına işaret eden Zink, şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz 8 yıl boyunca Reuters'a sunduğum çalışmaları değerli görsem de artık bu basın kartını derin bir utanç ve kederden başka bir duyguyla taşımam mümkün değil. Bugüne kadar yaşamış en cesur ve en iyi gazeteciler olan Gazze'deki muhabirlerin cesaretini ve fedakarlıklarını onurlandırmaya nasıl başlanır bilmiyorum ama bundan sonra sunabileceğim katkıyı bunları düşünerek sunacağım.

Zink basın kartını kesti, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüZink basın kartını kesti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Kanada'da görev yapan Zink, paylaşımında kestiği Reuters basın kartının fotoğrafına da yer verdi.

İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecekİsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek

