6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Takvim Foto Arşiv Bunun üzerine 15 Ağustos'ta taraflar bir kez daha toplandı. Toplantıda oranlar aynı kaldı. Hükümet 2026 yılı için taban aylığa bin TL zam teklif etti. Bu teklif de kabul görmedi.

Takvim Foto Arşiv 22 AĞUTOS'TA HAKEM KURULU'NA GİDİLDİ

Üçüncü teklif 18 Ağustos'ta geldi. Hükümet 2026'nın ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 teklif etti. 2027 için oranlar değişmedi. Ancak bu teklif de yine memurlar tarafından kabul görmeyince süreç Hakem Kurulu'na kaldı. Kamu işveren heyeti 22 Ağustos tarihinde Hakem Kurulu'na başvurdu.

Takvim Foto Arşiv KARARA İTİRAZ İMKANI VAR MI?

Hakem Kurulu'nun kararı toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak. Yani bir dava, temyiz ya da itiraz imkânı yok.

Takvim Foto Arşiv OCAK'TA NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

Hakem Kurulu'nun belirleyeceği 2026 yılı Ocak ayı zam oranına, 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyonda yüzde 5'lik oran aşılacağı için fark eklenecek. Memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 24 olursa 1.22, yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 fark alacak. Bu farkın ne kadar olacağı Ocak ayının başında kesinleşecek.