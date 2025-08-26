6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur zamlarında uzlaşma sağlanamamasının ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplantılarına başladı. Dün gerçekleştirilen 3. Toplantıdan da uzlaşı çıkmamasının ardından gözler bugün saat 14:00'a çevrildi. Karar en geç 27 Ağustos Çarşamba günü (yarın) yapılacak beşinci toplantıda alınacak.
HÜKÜMETİN 3 ZAM TEKLİFİ DE KABUL EDİLMEDİ
İlk teklif 12 Ağustos'ta geldi. Hükümet, memurlara 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif etti. Ancak bu teklif memurlar için yeterli bulunmadı.
MEMURLAR NE İSTEDİ?
Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.