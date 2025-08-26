PODCAST CANLI YAYIN
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

6,5 milyona yakın memuru ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere görüşmelerden uzlaşma çıkmayınca durum Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitti. Hakem Kurulu'ndan da henüz bir uzlaşı çıkmadı. Gözler bugün gerçekleşecek 4. toplantıya çevrilmiş durumda. Peki memurlar ne istiyor? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Hakem Kurulu kararına itiraz edilebilecek mi? İşte merak edilenler...

26 Ağustos 2025
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur zamlarında uzlaşma sağlanamamasının ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplantılarına başladı. Dün gerçekleştirilen 3. Toplantıdan da uzlaşı çıkmamasının ardından gözler bugün saat 14:00'a çevrildi. Karar en geç 27 Ağustos Çarşamba günü (yarın) yapılacak beşinci toplantıda alınacak.

HÜKÜMETİN 3 ZAM TEKLİFİ DE KABUL EDİLMEDİ
İlk teklif 12 Ağustos'ta geldi. Hükümet, memurlara 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif etti. Ancak bu teklif memurlar için yeterli bulunmadı.

MEMURLAR NE İSTEDİ?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.

Bunun üzerine 15 Ağustos'ta taraflar bir kez daha toplandı. Toplantıda oranlar aynı kaldı. Hükümet 2026 yılı için taban aylığa bin TL zam teklif etti. Bu teklif de kabul görmedi.

22 AĞUTOS'TA HAKEM KURULU'NA GİDİLDİ
Üçüncü teklif 18 Ağustos'ta geldi. Hükümet 2026'nın ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 teklif etti. 2027 için oranlar değişmedi. Ancak bu teklif de yine memurlar tarafından kabul görmeyince süreç Hakem Kurulu'na kaldı. Kamu işveren heyeti 22 Ağustos tarihinde Hakem Kurulu'na başvurdu.

KARARA İTİRAZ İMKANI VAR MI?
Hakem Kurulu'nun kararı toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak. Yani bir dava, temyiz ya da itiraz imkânı yok.

OCAK'TA NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?
Hakem Kurulu'nun belirleyeceği 2026 yılı Ocak ayı zam oranına, 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyonda yüzde 5'lik oran aşılacağı için fark eklenecek. Memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 24 olursa 1.22, yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 fark alacak. Bu farkın ne kadar olacağı Ocak ayının başında kesinleşecek.

Ocak artışı için Kamu İşveren Heyeti'nin yüzde 11 olan teklifinde karar kılınması halinde zam oranı; enflasyon farkıyla birlikte 2025 enflasyonu yüzde 24 olursa yüzde 12.35'e, yüzde 25 olursa yüzde 13.26'ya, yüzde 29 olursa yüzde 16.88'e ulaşacak.

Güncelde en düşük bekar bir memurumuzun maaşı 46.709 TL iken %13,26 ile %16,88 zam olursa 52.903 TL-54.595 TL arasında bir rakama erişecektir. Aynı oranları en düşük evli bir memurumuzun maaşına uyguladığımız zaman güncelde 50.537 TL olan maaş, ocak ayında 57.238 TL ile 59.068 TL arasında olacaktır.

