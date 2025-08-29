TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Komisyon" mesajı: Temsil gücü yüksek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
AA Editör Masası'na konuk olan Kurtulmuş,"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Komisyonun temsil gücü yüksek" dedi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek
Komisyon yıl sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek.
Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz
