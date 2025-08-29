Sosyetenin tanınmış isimlerinden Zeynep ve Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne'nin ani ölümü gündeme bomba gibi düşmüştü. Miami 'de tatil için bulundukları evde sabah saatlerinde yatağında cansız bulunan genç kızın ölümü büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ailesi derin bir şok ve yas içindeyken, Defne'nin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. ABD 'de yaşayan Defne'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi verilmezken Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Cankurt'un yazısı şu şekilde:

Sosyete ünlü çiftin kızının ölümü ile sarsılmıştı! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümünde acı detay



ACIDAN SORAMAMIŞLAR



Orada evlerinde birlikte tatil yapıyorlarmış. Pazar günü hep birlikte Miami'nin ünlü plajında deniz keyfi yapıp evlerine dönmüşler ve uyumuşlar. Anne-babası sabah kalktıklarında kızları Defne'nin yatağında cansız bedenini bulmuşlar. Önceki gün Defne'nin otopsisi yapılmış ama anne-baba öyle büyük bir acı ve şok içindeymiş ki, kimse onlara otopsi sonucunu bile soramamış. Defne'nin cenazesi, bu sabah 05:00'da İstanbul'da oldu ve bu öğlen Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Halit Cıngıllıoğlu'nun yurtdışındaki bankalarının yönetim kurulu başkanı olan ve birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapan Hasan Akçakayalıoğlu'nun da, Semra-Gürbüz Tümay çiftinin kızı olan Zeynep Hanım'ın halen Defne'nin ölümünü kabullenemediği konuşuluyor. Allah sabır versin..."