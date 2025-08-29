PODCAST CANLI YAYIN

Sosyete ünlü çiftin kızının ölümü ile sarsılmıştı! Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümünde acı detay

İş dünyasının tanınan isimleri Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızları 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni açıklanmayan Akçakayalıoğlu, Bugün İstanbul’da toprağa verilecek. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt konuyla ilgili kalem aldığı yazısında ailenin büyük acı içinde olduğunu ve bu nedenle otopsi sonucunu sormadığını yazdı. İşte detaylar.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Zeynep ve Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne'nin ani ölümü gündeme bomba gibi düşmüştü. Miami'de tatil için bulundukları evde sabah saatlerinde yatağında cansız bulunan genç kızın ölümü büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ailesi derin bir şok ve yas içindeyken, Defne'nin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. ABD'de yaşayan Defne'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi verilmezken Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Cankurt'un yazısı şu şekilde:

"Dün sabah saatlerinde çok üzücü bir haber aldım. Sosyetenin ünlü isimlerinden Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşındaki kızı Defne'nin Miami'den ölüm haberi geldi. Şikago'da eğitim gören Defne, anne-babası ve ikizi Melis ile birlikte Miami'de buluşmuş.

ACIDAN SORAMAMIŞLAR

Orada evlerinde birlikte tatil yapıyorlarmış. Pazar günü hep birlikte Miami'nin ünlü plajında deniz keyfi yapıp evlerine dönmüşler ve uyumuşlar. Anne-babası sabah kalktıklarında kızları Defne'nin yatağında cansız bedenini bulmuşlar. Önceki gün Defne'nin otopsisi yapılmış ama anne-baba öyle büyük bir acı ve şok içindeymiş ki, kimse onlara otopsi sonucunu bile soramamış. Defne'nin cenazesi, bu sabah 05:00'da İstanbul'da oldu ve bu öğlen Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Halit Cıngıllıoğlu'nun yurtdışındaki bankalarının yönetim kurulu başkanı olan ve birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapan Hasan Akçakayalıoğlu'nun da, Semra-Gürbüz Tümay çiftinin kızı olan Zeynep Hanım'ın halen Defne'nin ölümünü kabullenemediği konuşuluyor. Allah sabır versin..."

